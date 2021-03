Greifswald

Ich denke heute noch mit einem Lächeln an diese Zeit zurück. Meine ersten Wochen an der Uni: Neue Leute kennenlernen – einige wurden Freunde fürs Leben. Im Hörsaal sitzen, über so viel Neues staunen. Mit den Kommilitonen kochen, feiern, bis in die Nacht diskutieren. Diesem Anfang wohnte tatsächlich ein Zauber inne.

Wenn ich mich erinnere, tun mir die jungen Studenten von heute umso mehr leid. Sie können all das nicht erleben. Sie sind mit Handbremse gestartet. Fast nichts, was so ein Studentenleben ausmacht, scheint erlaubt.

Aber: Es zeigen sich auch positive Seiten, wenn man mit den Uni-Neulingen kurz vor dem Start ihres zweiten Semesters im April spricht. Die Online-Vorlesungen und -seminare funktionieren offenbar hervorragend (anders als an vielen Schulen). Und die Professoren machen mangelnden persönlichen Kontakt wett, indem sie sich online viel Zeit für ihre Schützlinge nehmen.

Ganz nebenbei lernen die Studenten moderne Kommunikationsformen im Netz, die auch für ihren Job wichtig sein werden. Das süße Studentenleben werden sie nachholen, wenn wir Corona im Griff haben. Ich drücke die Daumen, dass es bald so weit ist.

Von Alexander Loew