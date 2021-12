Die vierte Welle überrollte die Impfzentren und Gesundheitsämter. Dabei fehlte es nicht an Warnungen vor einem heftigen Pandemie-Herbst, wie wir ihn gerade erleben. Dass die Bundeswehr in der Not hilft, sorgt für ein Gefühl von Sicherheit, meint OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.