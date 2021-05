Die Experten sind optimistisch: Eine vierte Corona-Welle wird es höchstwahrscheinlich in MV nicht geben. Der Nordosten hat wieder die besten Zahlen in ganz Deutschland. Doch, warnt OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer, so war es auch 2020. Und es folgte im Herbst das böse Erwachen. Zeit, ein paar Dinge anders zu machen.