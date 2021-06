Rostock

Eine Hanse Sail mit Hunderttausenden Menschen, die sich dicht an dicht auf dem Rummel am Stadthafen drängen – das wollen selbst die Verantwortlichen in Rostock nicht mehr. Nicht nur, aber auch wegen der Corona-Pandemie hat die Hansestadt in den vergangenen Monaten an einem neuen Konzept für das größte Volksfest des Landes gearbeitet.

Weniger „Massen-Party“, mehr Qualität. Weniger Gedränge, mehr Angebote für Familien, für Kinder und für ein etwas anspruchsvolleres Publikum. Und das Beste daran: Das Ganze ließe sich selbst in diesen Zeiten umsetzen. Die Hygiene- und Gesundheitsexperten der Stadt haben das Konzept mit bis 15 000 Besuchern zeitgleich auf einer „Feier-Fläche“ am Stadthafen ohne große Auflagen abgesegnet.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Berlin versagt, Rostock leidet

Und doch droht das Aus – weil der Bundesregierung mal wieder der Mut fehlt, an die Vernunft der eigenen Bürger zu glauben. Bei der Impfstoff-Bestellung, bei Masken, Tests und nun auch bei Lockerungen für Volksfeste steht Berlin auf der Bremse – und ein Mann steht für dieses Versagen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Selten war ein Politiker so wenig entscheidungsfreudig, so mutlos. Und nun gefährdet sein permanentes Zögern auch noch das liebste Fest der Rostocker. Andere Minister mussten für deutlich weniger Fehler gehen.

Von Andreas Meyer