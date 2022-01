Rostock

Seit zehn Monaten gehört das Einchecken mit der Luca-App im Restaurant oder Geschäft in MV zum Alltag. Zeit genug für eine Bilanz, was das Gefummel mit dem Handy gebracht hat. Die fällt kurz aus: Nichts.

Die fleißige Datensammelei war überflüssig, die Gesundheitsämter räumen das offen ein. Zum Beispiel in Rostock: Gerade fünf Mal wurden die Daten aus der App bei der Kontaktverfolgung von Menschen, die sich mit Corona angesteckt haben, genutzt. Eine lächerlich niedrige Zahl, angesichts von fast 12 000 Coronafällen in der Hansestadt.

Verantwortlich für die Pleite ist nicht allein die App. Hamburg machte bessere Erfahrungen – offenbar waren dort die Voraussetzungen günstiger, was Personalstärke und Technik betrifft. Luca ist ein Traum für PR-Profis. Coole Typen wie der Rapper Smudo erfinden mal eben ein smartes Werkzeug, mit der sich Corona lässig wegwischen lässt.

Kein Wunder, dass Politiker wie Manuela Schwesig (SPD) darauf angesprungen sind – leider ohne vorherige Kontrolle, ob das alles überhaupt so funktioniert wie gedacht. Hat es nicht. Okay, schade, kann passieren, besonders in der Not. Aber warum lässt man es mit diesem Wissen so lange weiterlaufen? Das ist peinlich und eine vergebene Chance.

Von Gerald Kleine Wördemann