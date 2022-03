Die Landesregierung hat die Corona-Beschränkungen in MV verlängert. Angesichts der hohen Infektionszahlen ist das vertretbar. Aber ob die Regeln wirklich bis Ende April und damit über Ostern gelten müssen, sollte hinterfragt werden, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.

Verlängerung der Corona-Regelungen in MV: Ärgerlich – aber vertretbar

