Rostock

Vier Monate vor der Landtagswahl verlieren SPD und CDU deutlich an Zustimmung beim Wahlvolk. Die Corona-Politik im Dauer-Erregungszustand, die schwer nachvollziehbar ist, fordert Tribut. Ein Warnsignal. Politik hat sich hier weit von den Sorgen vieler Menschen entfernt. Kaum jemand versteht noch, was da in Geheimzirkeln entschieden wird. Ein klarer Dämpfer für die Koalition; wobei die CDU den Schuss offenbar noch nicht gehört hat. Opposition und Regierung zugleich – das funktioniert nicht.

Von der Schwäche der Koalition profitieren Parteien, die nicht wirklich viel dafür können. Die AfD im internen Dauerclinch legt zu, die Grünen, die kaum Landesthemen setzen, schweben auf Wolke sieben der Popularität im Bund. Das kann auch schnell wieder kippen.

Manuela Schwesig persönlich hat ein Viertel ihrer Zustimmung eingebüßt. Allerdings ist sie damit lediglich – von Top-Werten kommend – auf Normalgröße geschrumpft. Eine Landesmutter, die ihre Kontrahenten in der Wahrnehmung der Wähler immer noch weit überragt. Auf diesen Faktor wird die SPD setzen. Bei klugem Wahlkampf wird Schwesig der Vorsprung kaum zu nehmen sein. Wenn denn die Corona-Krise bis zum Herbst vorbei ist.

Von Frank Pubantz