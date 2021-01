Rostock

Das war absehbar: Die neue Düngeverordnung in MV sorgt bei den Landwirten für Frust und Enttäuschung. Sie dürfen seit dem Jahreswechsel auf belasteten Flächen nur noch weniger Nährstoffe in Form von Gülle, Stickstoff und Phosphat auf ihre Felder verteilen. Etwa jeder zehnte Betrieb im Land ist betroffen und wird die Auswirkungen finanziell zu spüren bekommen.

Das älteste Handwerk der Welt steht von allen Seiten unter Druck: Verbraucher und Verbände fordern angesichts unschöner Bilder aus überfüllten Ställen höhere Standards beim Tierwohl. Der Handel dreht so unverdrossen an der Preisschraube, dass viele Erzeuger nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Strengere Regeln fürs Düngen kommen da zur Unzeit.

Der Vorwurf steht im Raum, dass Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) es seinen Bauern mit der neuen Düngeverordnung besonders schwer macht. Bereits im Vorfeld gab es in MV Kritik am Messstellennetz für das Grundwasser – ebenso wie in Sachsen. Und nun weisen beide Länder in Ostdeutschland die meisten Flächen aus, auf denen die Verordnung greift. Backhaus wird sich anstrengen müssen, um das Vertrauen der Landwirte zurückzugewinnen.

Von Gerald Kleine Wördemann