Kommt Tempolimit 130 auf der Autobahn? MV wäre besonders betroffen

Bisher herrscht auf den Autobahnen in MV noch überwiegend „Freie Fahrt“ – anders als in anderen Bundesländern. Das könnte sich nach der Bundestagswahl ändern: Mehrere Parteien haben ein Tempolimit in ihr Wahlprogramm aufgenommen. So reagieren Wirtschaftsvertreter, Verkehrsexperten und Politiker im Nordosten auf den Vorstoß.