Kommt am Wochenende der Frühling nach MV? So sind die Wetter-Aussichten

Schwerin

Das aktuelle Wetter erinnert weder an Winter, noch an nahenden Frühling. Milde Temperaturen halten frischen Westwinden entgegen. OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann erklärt, wie es zu diesem herbstlichen Wetterphänomen kommt.

Intensivierter Polarwirbel bedingt ausgeprägte Tiefs

Derzeit ziehen Tiefdruckgebiete vom Nordatlantik schnell in Richtung Mitteleuropa. Das führt besonders am Freitag zu viel Wind aus Nord- und Südwest. Diese Großwetterlage hat aber trotz frischer Winde auch milde Temperaturen dabei, denn die hohen Geschwindigkeiten des Tiefs bringen die wärmere, mildere Luft des Nordatlantiks mit.

Seit einigen Wochen ist eine Intensivierung des Polarwirbels zu beobachten, erklärt Ronald Eixmann. Da der Polarwirbel in der Stratosphäre stark ausgebildet ist, sind auch die Tiefs, die sich unterhalb des Wirbels befinden, ebenfalls sehr ausgeprägt. Die Folge: Milde Temperaturen und viel Wind. „Bisher sind die Temperaturen viel zu mild für die winterliche Jahreszeit, sodass wir eher einen herbstlichen Wettercharakter haben“, sagt Eixmann.

Der Wettertrend für die kommenden Tage: Weder Frühling noch Winter in Sicht

In der Nacht zum Freitag zieht eine Tieffront heran, die zunächst für frischen Wind bis hin zu Böen aus Nordwest in der Stärke 4 bis 6 und kleine Schauer sorgt. Am Nachmittag besteht aber die Chance auf Sonne. Durch die aktuell kürzeren Tage und den schrägen Einfallswinkel der Sonne entsteht der Eindruck, dass es weniger Sonne bei gleicher Bewölkung gäbe, so Eixmann.

Samstag und Sonntag flaut der Wind ab und es bleibt insgesamt trocken, ruhig und mild in M-V. Die Temperaturen bleiben zwischen 4 Grad bis 7 Grad Celsius. Nachts ist kein Frost zu erwarten, lediglich vereinzelt überfrierende Nässe im Landesinneren, kündigt Eixmann an.

Auch die nächsten sieben bis zehn Tage bleiben die Temperaturschwankungen eher gering und das milde Wetter hält weiterhin an. Der wetterbestimmende Westwinddrift sorgt für ein starkes und stürmisches Windfeld.

Von Caroline Bothe