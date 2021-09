Kommt die Koalition der Gewinner? Das spricht für eine Ampel-Regierung in Schwerin

Schwerin

Die Bilder der ersten Gespräche zwischen Grünen und FDP über eine mögliche Regierungsbeteiligung auf Bundesebene verströmten am Mittwoch eine geradezu unheimliche Harmonie zwischen den einstigen Rivalen. Auch in MV könnten die beiden Parteien rechnerisch in einer Ampel mit der SPD regieren. Und sie wären auch gar nicht abgeneigt. Der Rostocker Parteienexperte Professor Wolfgang Muno fände diese Koalition erfrischend: „Das wäre eine Koalition der Gewinner.“ Schließlich legten alle drei potenziellen Partnern bei den Stimmenanteilen zu.

René Domke, Spitzenkandidat und jetzt Chef der neuen Landtagsfraktion der FDP, betont: „Wir sind zu Gesprächen bereit.“ Die FDP könne auch das notwendige Personal für eine Regierungsbeteiligung stellen, versichert er. „Die FDP in MV besteht ja nicht nur aus den fünf Landtagsabgeordneten.“

FDP will Gestaltungsspielraum

Allerdings räumt Domke auch ein: „Drei Parteien machen Koalitionsverhandlungen nicht leicht, wir haben alle unterschiedliche Wahlprogramme. Und am Ende muss unsere Handschrift erkennbar sein.“ Das müsse sich dann auch in der Verteilung der Ministerien widerspiegeln. „Es müsste ein Ministerium sein, mit dem wir auch Gestaltungsspielräume haben.“

Traditionell verbindet man die FDP mit dem Wirtschaftsministerium, in dem es allerdings weniger zu gestalten gibt als in anderen Ressorts. Domke kann sich daher einen Neuzuschnitt der Ministerien vorstellen, etwa dass die Digitalisierung – eines der Kernthemen der Liberalen im MV-Wahlkampf – aus dem Verkehrsministerium herausgelöst und dem Wirtschaftsministerium zugeschlagen würde.

Keine roten Linien

Domke wäre auch für Vorsondierungen mit den Grünen nach Berliner Vorbild offen: „Es bringt ja nichts, wenn man sich nachher mit der SPD auf eine Koalition einigt und dann feststellt, dass die kleineren Partner nicht miteinander können.“ Und der Fraktionschef streckt schon verbal die Hand aus: „Ich bin keiner, der rote Linien zieht.“

Die SPD hatte bei der Landtagswahl 34 Sitze im Schweriner Landtag errungen, die Grünen und die FDP jeweils fünf. Das würde bei 79 Sitzen für eine Mehrheit von 44:35 Mandaten reichen. Politikwissenschaftler Muno hält eine Ampel zwar für unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich: „Das wäre mal was Neues. Eine Ampel könnte den Weg bereiten für eine ökologische Umgestaltung der Wirtschaft in MV.“ Auch die Kernthemen der drei Parteien seien kompatibel, meint Muno: „Die SPD würde dabei für soziale Gerechtigkeit stehen, die Grünen für die Umwelt und die FDP für Wirtschaftskompetenz.“

Je ein Ministerium für FDP und Grüne

Der Experte geht davon aus, dass unabhängig von der Farbkombination der nächsten Regierung der oder die kleineren Partner insgesamt zwei Ministerien bekommen würden, die SPD sechs.

Auch Muno rechnet damit, dass in einer Ampel die FDP für die Wirtschaft zuständig wäre und die Grünen für die Umwelt. Als mögliche Minister sieht er bei der FDP Domke, bei den Grünen jedoch nicht deren Spitzenkandidatin Anne Shepley. „Es hat einen Grund, warum nicht sie, sondern der andere Spitzenkandidat, Harald Terpe, Fraktionsvorsitzender geworden ist.“

Starke Stimme für den Klimaschutz

Die Sondierungsgespräche werden nicht von der Fraktion geführt, sondern von der Landespartei. Deren Co-Vorsitzender Ole Krüger bleibt zurückhaltend: „Bündnis 90/Die Grünen sind selbstverständlich zu konstruktiven Gesprächen mit allen demokratischen Parteien bereit.“

Dass die Grünen mit den verschiedensten Bündnispartnern konstruktiv arbeiten können, zeigten sie in MV bereits auf kommunaler Ebene, so Krüger. „Wir sind angetreten, um im Landtag eine starke Stimme für den Klimaschutz zu sein. Dies werden wir auch in möglichen Sondierungsgesprächen betonen.“

Über Personalfragen und Ministerien sollte laut Krüger aber erst am Ende von Koalitionsgesprächen diskutiert werden. „Denn erst, wenn die gemeinsamen Regierungsprojekte herausgearbeitet sind, kann entschieden werden, welche Personen diese am besten umsetzen.“

Backhaus könnte bleiben

Beim Umweltressort ergäbe sich allerdings ein Problem: In MV ist bislang der Umweltminister auch gleichzeitig Agrarminister – in Person von SPD-Urgestein Till Backhaus, der bei der Landtagswahl sein Mandat mit absoluter Mehrheit verteidigen konnte.

Für Muno wäre daher auch hier ein Neuzuschnitt der Ministerien die Lösung: „Das Umweltministerium könnte für die Grünen um den Bereich Energie erweitert werden.“ Auch dieser müsste dann vom Verkehrsministerium abgeknapst werden. „Und Backhaus könnte Minister bleiben.“

Signal für „weiter so“

Eine der beiden anderen denkbaren Koalitionen in Schwerin – also die Fortsetzung von Rot-Schwarz oder eine Neuauflage von Rot-Rot – hält Muno dennoch für wahrscheinlicher, da sowohl CDU als auch Linke in einer denkbar schlechten Verhandlungsposition seien. „Beide werden nach den Wahlniederlagen fast alles anbieten, um regieren zu können.“

Aber: „Beide Kombinationen wären ein Signal für ein ,weiter so‘ und auch keine Selbstläufer in ihrer Umsetzung“, warnt Muno. Das Land habe sich zwar sowohl unter Rot-Rot (1998-2006) als auch danach unter Rot-Schwarz gut entwickelt und sei solide regiert worden. „Aber der große Wurf war nicht dabei. Der Abstand zum Westen hat sich nicht verringert und MV ist weiter der Lohnkeller Deutschlands.“

SPD bleibt entspannt

Die SPD kann sich unterdessen gemütlich zurücklehnen und auf die besten Koalitionsangebote warten. Zunächst soll mit der CDU sondiert werden, danach mit Linkspartei, Grünen und FDP. Generalsekretär Julian Barlen verweist auf diesen Fahrplan und meint zu einer möglichen Ampel: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt machen wir keine Parallelsondierungen oder Wahrscheinlichkeitsrechnungen.“

Von Axel Büssem