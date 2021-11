Kommt in MV auch 2021 wieder ein Böllerverbot zu Silvester?

Rostock

Böllern gehört für viele Menschen in MV zu Silvester wie Bleigießen oder Luftschlangen. Im vergangenen Jahr lief die Neujahrsnacht aber wegen Corona deutlich ruhiger ab als sonst: Wegen Corona war der Verkauf und das öffentliche Abbrennen von Feuerwerk kurzfristig verboten worden. Auch große Silvesterfeiern mussten ausfallen.

Jetzt kommt zwar erstmal der Advent. Doch viele Feierfreudige werden sich schon bald Gedanken machen: Was wird in diesem Jahr Silvester erlaubt sein und was nicht?

Rostock prüft noch

In den großen Städten des Landes hält man sich mit einer Prognose noch zurück: „Ob es zum Jahreswechsel besondere umwelt- oder ordnungsrechtliche Restriktionen geben muss, die über das entsprechende Verbot im Umfeld reetdachgedeckter Häuser hinaus geht, prüft die Stadtverwaltung derzeit gemeinsam mit anderen Behörden“, teilt die Rostocker Stadtverwaltung mit.

Keine Voraussage aus Schwerin

Aus dem Schweriner Rathaus heißt es: „Silvesterfeuerwerk wird nach derzeitiger Verordnungslage auch in Schwerin wie eine Veranstaltung unter freiem Himmel behandelt und muss damit nicht verboten werden.“ Allerdings: „Über mögliche Einschränkungen können gegenwärtig keine Voraussagen gemacht werden da wir die Infektions- und Verordnungslage von Ende Dezember noch nicht kennen.“

Allerdings lehrten die Erfahrungen des vergangenen Jahres, dass Einschränkungen, wie Kontaktbeschränkungen, ohnehin nur sehr schwer zu kontrollieren seien.

Stralsund plant Feuerwerk „im weitesten Sinne“

Stralsund als Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen muss sich nach den Vorgaben des Kreises richten, die noch nicht vorliegen. „Zu den für Silvester geltenden Regelungen lässt sich heute also noch gar nichts sagen. Insofern halten wir vorerst an unseren Plänen fest, den Stralsunderinnen und Stralsundern zum Jahresausklang ein Feuerwerk im weitesten Sinne zu bieten“, teilt eine Stadtsprecherin mit. „Das muss nicht zwingend das eine große Feuerwerk sein, sondern kann durchaus auch in anderer Gestalt erfolgen, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden.“

Böllerverbot in Greifswald lässt auf sich warten

Auch in Wismar und Grevesmühlen sind nach Angaben der dortigen Verwaltungen keine Einschränkungen geplant. In Kühlungsborn wurden dagegen öffentliche Silvesterfeiern bereits verboten. Das Greifswalder Rathaus antwortete auf mehrere Anfragen zu dem Thema nicht.

Die Greifswalder Bürgerschaft hatte sich schon im März grundsätzlich für ein Böllerverbot in der Altstadt ausgesprochen – unabhängig von Corona. Die Stadtverwaltung hat dazu allerdings bis heute kein Konzept vorgelegt.

Angst vor Ausschreitungen

Die Polizeigewerkschaft GdP MV würde eine Einschränkung des Böllerns begrüßen. Nicht so sehr zur Corona-Prävention, sondern eher aus Angst vor Ausschreitungen, betonte GdP-Landeschef Christian Schumacher: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen Feuerwerk. Es könnte ja kontrolliert an zentralen Plätzen abgebrannt werden.“

Die aktuellen Bilder von Corona-Ausschreitungen in den Niederlanden zeigten aber, dass aufgestauter Corona-Frust, Alkohol und Pyrotechnik eine gefährliche Mischung sei, so Schumacher.

Verband für privates Böllern

Klaus Gotzen, Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI), zeigt durchaus Verständnis für die Sorgen vor großen Menschenansammlungen. „Aber im privaten Bereich sollte jeder Feuerwerk abbrennen dürfen.“

Die Warnung, dass durch Böller-Verletzungen die durch Corona ohnehin überlasteten Intensivstationen überlaufen könnten, weist Gotzen zurück: „Studien haben ergeben. dass maximal fünf Prozent der Verletzten in der Silvesternacht durch Feuerwerk verursacht werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alkohol gefährlicher als Feuerwerk

Der Greifswalder Notfallmediziner Professor Klaus Hahnenkamp rät dennoch von Feuerwerk ab. „Mehr denn je sind die Menschen gut beraten, alles zu unterlassen, was sie in eine Notaufnahme oder auf eine Intensivstation bringen könnte. Denn durch die vierte Corona-Welle droht diesen Bereichen der Kollaps.“ Deutschlandweit bestehe die Gefahr, dass die Krankenhäuser nur erschwert Notfall-Patienten helfen können.

„Vor diesem Hintergrund kann ich nur jedem von Feuerwerkskörpern abraten, gerade in diesem Winter. Aus der Beobachtung der vergangenen Jahre muss ich allerdings sagen: Größer war an Silvester und Neujahr die Zahl der Notfallpatienten, die wegen zu viel Alkohol oder daraus resultierenden Unfällen eingeliefert wurden“, so Hahnenkamp.

Kaufzurückhaltung oder Nachholeffekt?

Der Handel bereitet sich trotz der unklaren Aussichten auf einen ganz normalen Jahreswechsel vor, sagt Frank Meißler, Geschäftsführer des Einkaufsmarktes Globus in Roggentin bei Rostock. „Wir stellen uns auf ein Silvesterfest wie 2019 ein – wenn auch mit kleineren Mengen.“ Die Erwartungen schwankten zwischen einer Kaufzurückhaltung bei den Kunden bis zu einem Nachholeffekt, der die Kauflust zusätzlich befeuern könnte, so Meißler.

Die letzte Woche des Jahres zähle zu den fünf umsatzstärksten des Jahres. Gekauft werden dann laut Meißler nicht nur Böller, sondern auch Deko und Lebensmittel. 2020 war nur Tisch- und Kinderfeuerwerk erlaubt. Das ging im Globus auch sehr gut, so der Geschäftsführer. „Ich kann mir vorstellen, dass diese erhöhte Nachfrage auch in diesem Jahr anhält.“

Von Axel Büssem