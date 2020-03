Kommt jetzt der Shutdown für MV? Schwesig tritt um 11.30 Uhr wegen Corona-Krise vor die Presse

Schwerin

Schließen ab Montag alle Schulen und Kitas in MV? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gibt um 11.30 Uhr in der Schweriner Staatskanzlei ein Statement zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Gestern Abend hatten die Regierungschefs der Länder zu dem Thema getagt.

Insider rechnen mit zwei Szenarien: Entweder Schwesig gibt die sofortige Schließung von Schulen und Kitas für mindestens zwei Wochen (einen sogenannten Shutdown) bekannt. Oder sie verweist auf eine Sondersitzung ihres Kabinetts am Sonnabend, um dort eine Entscheidung zu treffen.

Mehr in Kürze.

Mehr zum Thema

Coronavirus in MV: Das ist am Donnerstag passiert

Coronavirus in MV: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Von Alexander Loew