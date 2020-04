Rostock

Die Hilfen für die stillgelegte Wirtschaft laufen an – und das größtenteils besser als zu erwarten war. Die Behörden benötigen oft nur wenige Tage, um die einfach gestalteten Antragsformulare zu bearbeiten und Bewilligungsbescheide zu verschicken. Auch wenn es sicher Antragsteller mit weniger erfreulichen Erfahrungen gibt – die berüchtigte deutsche Bürokratie zeigt sich hier ziemlich unbürokratisch.

Und dass es sich bei dem Versprechen des LFI – einen Tag nach der Bewilligung ist das Geld auf dem Konto – wohl eher um Wunschdenken gehandelt haben dürfte, trübt die Zwischenbilanz nicht gänzlich.

Eine Rettungspakete nötig

Der Behördenapparat scheint also in dieser Krise einigermaßen gut zu laufen. Das ist wichtig, denn er wird noch eine Weile gebraucht. Wann die Wirtschaft – vor allem der so katastrophal abgewürgte Tourismus – wieder aus eigener Kraft durchstarten kann, weiß derzeit noch niemand zu sagen. Bei Restaurants, Hotels und Kreuzfahrtschiffen, bei denen das Aufeinandertreffen von Menschen zum Geschäftsmodell gehört, dürfte das deutlich länger dauern als in der Autoindustrie. Es werden sicher noch einige Rettungspakete und Hilfsprogramme nötig sein, um die Wirtschaft und damit unsere Lebensgrundlage über den Berg zu schieben.

Von Gerald Kleine Wördemann