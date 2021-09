Kostenlos bis 15:41 Uhr Kommunen zu Ganztag an Grundschulen in MV: Zweifel an Finanzierung

Reichen die voraussichtlich 100 Millionen Euro von Bund und Land zur Verwirklichung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder ab 2026? Die Kommunen in MV bezweifeln dies – aufgrund von zu erwartenden Baukosten-Steigerungen.