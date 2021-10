Konjunktur in MV: Wirtschaft an der Ostsee erholt sich schneller als im Bund

Rostock

Die Wirtschaft im IHK-Bezirk Rostock hat sich nach der Corona-Krise schneller erholt als im bundesweiten Durchschnitt. Das ergab die Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer bei mehr als 400 Unternehmen in Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Kreis Vorpommern-Rügen. Der Konjunktur-Index stieg um 22 Punkte und liegt nun mit 121 leicht über dem Vor-Corona-Niveau.

„Wir haben die Talsohle erreicht. Ob es wieder aufwärtsgeht, hängt stark von der Entwicklung der Rohstoffpreise ab. Und da gehen wir von einer Entspannung im nächsten halben Jahr aus“, sagte IHK-Chefvolkswirt Mario Rothaupt am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen.

50 Prozent geht es gut

Exakt die Hälfte der Unternehmen im Bezirk beurteilte die eigene Geschäftslage als gut. Bei der letzten IHK-Umfrage im Frühsommer waren es nur 34 Prozent. Erstmals seit 2,5 Jahren meldeten die Unternehmen gestiegene und überdurchschnittliche Auftragsbestände.

„Die Unternehmen wollen auch wieder wesentlich mehr investieren“, so Rothaupt. Im Frühsommer planten noch 40 Prozent der Befragten, weniger Geld in ihr Unternehmen zu stecken. „Das hat sich komplett gedreht“, so Rothaupt. Investiert werden soll vor allem in die Erweiterung der Kapazitäten und in Innovationen. „Das sind gute Indikatoren für einen Aufschwung“, betonte der Experte.

Fachkräfte und Ungelernte fehlen

Weitere Jobs werden aber in manchen Branchen kaum geschaffen. Das liege aber nicht so sehr an der Wirtschaftslage, sondern eher am Arbeitskräftemangel, sagte Rothaupt. Das gelte sowohl für Fachkräfte als auch für Ungelernte.

In der Gastronomie werde sogar mit einem Rückgang der Arbeitsplätze gerechnet: „Die Erwartungen sind so negativ, weil die Unternehmer davon ausgehen, dass sie für die offenen Stellen keine Mitarbeiter bekommen werden.“ Viele aus der Branche abgewanderte Beschäftigte hätten sich inzwischen in anderen Jobs eingewöhnt. Auch am Bau stagniert wegen des Arbeitskräftemangels die Beschäftigung.

Erwartungen sind schlechter als die Lage

Fachkräftemangel und Rohstoffpreise sind auch die größten Sorgenkinder der Unternehmer in der Region. Im Bau leiden die Firmen sogar am stärksten unter fehlenden Rohstoffen und Vorprodukten. „Wenn ein Bauunternehmer derzeit Holz einkaufen will, muss er oft feststellen, dass es einfach physisch nicht da ist“, erklärt Rothaupt.

Die Zukunftserwartungen der befragten Unternehmen sind auch angesichts dieser Probleme schlechter als im Bundesdurchschnitt.

Rostock ist Konjunkturmotor

Dank der hohen Zahl an Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, kann die IHK erstmals auch nach den beiden Kreisen und der kreisfreien Stadt Rostock differenzieren. Demnach ist die Hansestadt mit Werten deutlich über dem Bundesdurchschnitt konjunktureller Motor der Region: „In Rostock läuft es von alleine, unter anderem dank zahlreicher Start-ups und des Zuzugs von Studenten von alleine“, umschreibt es Rothaupt.

Der Landkreis Rostock liegt nur leicht dahinter. Vorpommern-Rügen weist dagegen deutlich schlechtere Werte auf, vor allem bei der Geschäftserwartung. „Das könnte aber auch daran liegen, dass die Wirtschaft im Landkreis verzögert reagiert“, so der Volkswirt.

Von Axel Büssem