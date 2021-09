Rostock

Einreiseverbote für Menschen aus anderen Bundesländern, Beherbergungsverbote auch in Ferienwohnungen: Als 2020 die erste Corona-Welle nach MV schwappte, griff die Landesregierung in Schwerin schnell durch – und so hart wie kaum ein anderes Bundesland. Hotels und auch kleine, private Vermieter, wie Oliver Roeber aus Sassnitz auf Rügen, mussten von heute auf morgen schließen. Keine Gäste mehr, keine Einnahmen.

Anfangs, sagt Roeber, habe er noch gehofft, dass sich zumindest „seine“ Interessenvertreter gegen den Knallhart-Lockdown wehren. Oder dass sie zumindest auch für die „Kleinen“ Hilfen erstreiten. Doch der große Branchenverband, der Tourismusverband MV (TMV), habe nicht geholfen. Im Gegenteil: „Der TMV hat in der Krise bewiesen, dass er längst nicht mehr die ganze Urlaubswirtschaft vertritt.“ Und genau deshalb will Roeber dem großen Branchenverband nun Konkurrenz machen: Er hat – zusammen mit Mitstreitern aus ganz MV – einen neuen, alternativen Verband gegründet. Den Tourismusverein MV.

Kommentar: TMV muss sich neu aufstellen

Eine Lobby für die kleinen Vermieter

Sieben Gründungsmitglieder hat der Verein. In den kommenden Tagen werde die Zahl der Mitglieder bereits auf 40 steigen, sagt der Vorsitzende Roeber. Während der TMV vor allem die „Großen“ der Branche – Hotels, Ferienresorts und Co. – im Blick habe, will der neue Verein vor allem die kleinen Vermieter vertreten. Die Eigentümer von Ferienwohnungen etwa, so wie Roeber selbst einer ist.

Sein Geld verdient der 50 Jahre alte Rüganer hauptberuflich mit Umwelttechnik, mit der Sanierung von Böden und Gewässern. Die beiden Ferienwohnungen auf Deutschlands größter Insel – sie sind „nur“ seine Altersvorsorge. „Ich bin auch in der Krise über die Runden gekommen, habe mehrere Einnahmequellen. Aber vielen kleinen Vermietern geht es bis heute schlecht.“

80 000 Euro aus dem Ersparten

Roeber spricht von Familien, die eine Ferienwohnung besitzen und die Einnahmen dringend brauchen, um ihr eigenes Haus zu finanzieren. Oder Menschen, die all ihr Erspartes in Feriendomizile investiert haben, um einen sorgenfreien Lebensabend verbringen zu können. „Hotels, Restaurants, Resorts – sie haben Hilfen vom Staat bekommen. Die kleinen Vermieter sind leer ausgegangen.“ Der TMV habe das hingenommen.

Mathias Schubert – ihm gehören zehn Ferienwohnungen auf Fischland-Darß-Zingst und er gehört ebenfalls dem Vorstand des neuen Vereins an – sorgt vor allem die Zukunft: Kommt im Herbst der nächste Lockdown? Sind dann wieder die „Kleinen“ die Leidtragenden? „Ich und meine Frau haben 80 000 Euro von unserem Ersparten bereits in das Geschäft reingebuttert – auch um unsere Angestellten zu halten.“ Steuern, Tourismusabgaben, Kurtaxe – all das würde auch von den Ferienwohnungsvermietern gerne genommen. „Aber in der Not lassen uns alle im Regen stehen.“

„Noch viel zu tun“

Doch das Corona-Thema ist nur eine von vielen Baustellen, die der TMV aus Sicht der „Tourismus-Rebellen“ nicht anpacke: „Wollen wir weiterhin Großprojekte, Massentourismus in MV? Oder ist unser Weg ein anderer?“, fragt Oliver Roeber. Die Infrastruktur im Land – unter anderem für den Radtourismus – sei stark ausbaubedürftig. „Das sind alles Themen, die der TMV viel zu wenig anpackt“, sagt er.

Zu viel Nähe zur Regierung?

Zu den Vordenkern des Alternativ-Verbandes gehört auch die Rechtsanwältin Katja Kleist aus Prerow. Kleist hat Roeber und weitere Vermieter bereits vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald vertreten. Dort hatten die Vermieter gegen die Beherbergungsverbote geklagt. Erfolglos.

Auf den TMV ist auch sie nicht gut zu sprechen: „Viele kleine Unternehmer fühlen sich vom TMV nicht mehr richtig vertreten. Sie haben den Eindruck, sie waren Verhandlungsmasse für den Verband – und sie fühlen sich verraten und verkauft.“ Was Kleist besonders stört: Der TMV wird vom Land finanziert, bekommt seine Mittel vom Wirtschaftsministerium. Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’? „Ja, in dem System stimmt was nicht. Deshalb soll der neue Tourismusverein komplett ohne Geld vom Staat auskommen, getragen von den Mitgliedern.“ Unabhängiger.

TMV-Chef bietet das Gespräch an

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des TMV, reagiert gelassen auf die selbst ernannte Konkurrenz: „Wir waren auch in der Corona-Krise Vorreiter im deutschen Tourismus. Unsere Konzepte sind bundesweit adaptiert worden – und wir sind für unsere Öffnungsstrategien sogar mit dem deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet worden.“ So viel könne der Verband also nicht falsch gemacht haben.

Und dass es keine Hilfen für die „Kleinen“ gab, sei ein rechtliches Problem: „Die kleinen Vermieter gelten nicht als Unternehmer. Ihre Ferienwohnungen sind Anlageobjekte.“ Der TMV habe versucht, Hilfen zu erstreiten – aber ohne Erfolg. „Grundsätzlich finde ich es gut, wenn sich die Vermieter von Ferienwohnungen zusammentun und ihre Interessen vertreten. Als TMV können wir nur das Gespräch anbieten.“

Von Andreas Meyer