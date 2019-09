Neukloster

Uwe Schimmel aus Neukloster ist sauer. „Ein Vertreter des Unternehmens Wemacom hat mir an der Haustür gesagt, wenn wir nicht den Anbieter wechseln und uns für eine Glasfaserleitung entscheiden, werden wir in den nächsten zehn Jahren von der Telekom gekündigt und dann haben wir gar nichts mehr.“ Bei den Nachbarn hätte der Vertreter Ähnliches erzählt. „Die wollen, dass wir den Anbieter wechseln, am besten gleich mit Strom und allem“, vermutet Uwe Schimmel.

14 Projektgebiete im Landkreis

Die Wemacom Breitband GmbH, ein Tochterunternehmen des Schweriner Energieversorgers Wemag, hat die europaweite Ausschreibung für den Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg für sich entschieden. Im August 2018 ist der Zuwendungsvertrag für alle 14 Projektgebiete in Nordwestmecklenburg unterzeichnet worden.

Das Unternehmen rechnet mit 30 000 Anschlüssen und rund 2000 Kilometer Trassenneubau. Das Projekt wird vom Bund und Land mit insgesamt 178 Millionen Euro gefördert. Insgesamt sollen in den 81 Gemeinden rund 2000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden.

Nur wer will, wird angeschlossen

Auf ihrer Webseite erklärt die Wemacom: „Das Ziel in Nordwestmecklenburg ist es, eine flächendeckende und besonders zukunftsfähige Breitbandversorgung zu errichten, die alle Gewerbetreibenden und umliegende Nachfrager im Projektgebiet erreicht.“

„Nachfrager“ heißt: Nur die, die wollen, werden angeschlossen. Wer während der Planungsphase des Glasfaserausbaus sich für den Anschluss entscheidet, zahlt nichts. In der späteren Bauphase werden 199 Euro berechnet, danach 1299 Euro. Vorausgesetzt, man schließt den „Dienste-Vertrag“ mit der Wemacom ab. Mitarbeiterin Dr. Diana Kuhrau erklärt: „Sofern kein Dienste-Vertrag abgeschlossen wird, liegen die Kosten für den Hausanschluss darüber. Die Gemeinde Neukloster befindet sich gerade in der Bauphase. Ende 2020 sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.“

Verunsicherte Kunden

Uwe Schimmel will und braucht kein Glasfasernetz und hat nicht auf die Schreiben der Wemacom reagiert. Allerdings gehört er auch zu den gut versorgten „Surfern“ mit traumhaft schnellen 50 MBits/s. „Das reicht zum Fernsehgucken und Telefonieren.“ Und ist deutlich schneller als viele Leitungen in der Wismarer Altstadt.

Über die Aussagen des Vertreters ärgert er sich und hat den Verdacht, dass so Telekom-Kunden wie er verunsichert werden sollen. Uwe Schimmel arbeitet als Techniker am IT- und Medienzentrum der Universität Rostock und steht im Thema, er ist sich sicher, dass die Telekom bestehende Leitungen und Verträge nicht anfassen wird.

Kundenberater sollen Aussagen unterlassen

Dr. Diana Kuhrau vom Unternehmen Wemag berichtet, dass die beauftragten Kundenberater daraufhin sensibilisiert wurden, solche Aussagen zu unterlassen. „Sollte dies im Einzelfall vorgekommen sein, möchten wir uns dafür entschuldigen.“

Allerdings ist die Telekom in Lindow bei Schönberg genauso vorgegangen. Kunden, die bei Wemag unterschrieben haben, hatten auf einmal die Kündigung der Telekom im Kasten und haben nun keinen Telefonanschluss mehr.

Bis zu 673 Kunden in Neukloster

Insgesamt sind 673 Haushalte in der Gemeinde Neukloster als förderfähig eingestuft. Diana Kuhrau: „Die bisherige Resonanz für den Abschluss eines Glasfaser-Hausanschlusses liegt über den Erwartungen.“

„Ich weiß, dass die Wemag-Mitarbeiter von Haustür zu Haustür gehen“, erzählt Neuklosters Bürgermeister Frank Meier. „Man kann jetzt entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Aber dass man dann in zehn Jahren keinen Anschluss mehr hat, stimmt nicht. Das Netz der Telekom wird ja nicht außer Kraft gesetzt.“ Diese Aussage sei, so der Bürgermeister, unfair und unlauter. „Damit wird den Menschen doch Angst gemacht.“

