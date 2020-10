Rostock

Ab November gilt bundesweit ein Corona-Lockdown. Eine der Einschränkungen besagt, dass sich erneut nur zehn Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Viele fühlen sich damit zurückerinnert an die Zeit im März. Wir wollten von den OZ-Lesern wissen, ob sie sich an diese Regelung halten und damit auch bereits bestehende Pläne ändern werden.

An der online Umfrage haben bislang 421 Personen teilgenommen. Ganz einig waren sie sich allerdings nicht. Mehr als die Hälfte (58,2 Prozent) sagten, dass sie sich an die neuen Beschränkungen halten werden. Viele wollen ihre Kontakte allerdings auch nicht reduzieren und so gab mehr als ein Drittel (37,3 Prozent) der Teilnehmer an, ihre Pläne nicht zu ändern. Die restlichen 4,5 Prozent haben diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen.

