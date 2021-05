Kontaktloses Bezahlen in Mecklenburg: So läuft es in Zeiten von Corona

Rostock

Eine EC-Karte mit einem Funkchip für kontaktloses Bezahlen liegt auf einem Tisch. Immer mehr Bundesbürger bezahlen laut einer Studie ihre Einkäufe kontaktlos per Karte an der Ladenkasse. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Wer eine aktuelle EC- oder Kreditkarte besitzt, dem ist bestimmt schon mal das neue Symbol auf der Karte aufgefallen. Es sieht aus wie eine Art Fächer, der Funkwellen symbolisieren soll. Geldkarten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, machen das kontaktlose Bezahlen möglich. Doch was bedeutet das eigentlich und was bringt es?

Ich halte meine EC-Karte an der Supermarktkasse neben oder über das Bezahlgerät am Kassenterminal und werde nach meiner Pin gefragt. Diese wiederum muss ich mit den Fingern eintippen. Von „kontaktlos“ bezahlen also keine Spur. Der einzige Vorteil in diesem Moment ist die Tatsache, dass die Karte nicht in das Gerät eingesteckt werden musste. Aber sonst?

Zufallskontrollen durch Eingabe der PIN

Ronny Susa, Pressesprecher der Rostocker Ostsee-Sparkasse, weiß, warum es manchmal zu Unregelmäßigkeiten kommt. „Die Höhe pro Transaktion darf maximal 50 Euro betragen. Es dürfen fünf Transaktionen am Tag stattfinden, bevor eine PIN abgefragt wird. Die Gesamtsumme dieser Transaktionen darf wiederum 200 Euro an einem Tag nicht übersteigen.“ Zusätzlich zu diesen Richtlinien wird in unregelmäßigen Abständen entweder anhand der Karte, des Chips oder des Terminals eine Zufallskontrolle durch Eingabe der PIN gefordert. Susa: „Das ist nur bei der EC-Karte der Fall, nicht bei der Kreditkarte.“

Es geht schneller, weil die Karte nicht eingesteckt werden muss

Diese Sicherheitsmaßnahmen finden statt, falls die Karte mal verloren geht. Also ganz ohne Berührung mit dem Gerät geht es dann doch nicht. Die Karte muss beim kontaktlosen Bezahlen auch nur in geringem Abstand zum Gerät gehalten, quasi schweben, braucht nicht aufgelegt zu werden, also den Kasten nicht berühren. „Es geht trotz allem schneller, weil es einem erspart wird, die Karte erst mal in das Gerät reinzufriemeln oder verkehrt herum einzustecken. Das haben wir ja alle schon mal erlebt“, erklärt der Ospa-Sprecher. Auch bei Hansa Rostock ist das kontaktlose Bezahlen per Smartwatch, Smartphone oder sogar mit der FCH-Fankarte möglich. So sollen Schlangen und Wartezeiten an den Bezahlständen minimiert werden.

Kontaktlos im besten Sinne wird die Bezahlung erst per Handy oder Smartwatch mit entsprechender App. Das mobile Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch hat den Vorteil, dass die Summe nicht begrenzt wird und man nur das Handy an das Kartenlesegerät halten muss. „Die Karte wird quasi digital auf dem Handy oder der Uhr abgebildet und per Handyentsperrung legitimiert“, sagt Ronny Susa.

Bargeldlos Bezahlen nimmt zu, auch schon vor Corona

Auf dem Markt am Doberaner Platz ist der Stand der Olivero Feinkost GmbH. Seit zwei Jahren bietet Inga Wulf die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlen an, welches bereits schon vor Corona-Zeiten von vielen Kunden ganz selbstverständlich genutzt wurde. „Bei einigen Kunden ist auch bei kleinen Geldbeträgen eine PIN-Eingabe nötig, wenn diese mit EC-Karte bezahlen. Seit zwei Jahren bieten wir die Bargeldloszahlung an und es nimmt, schon vor Corona, bei uns stetig zu“, erkennt die 39-jährige Gastronomin.

PIN eintippen mit einer Kartenecke oder einem Stift

Fazit: Wenn kontaktlos bezahlen bedeutet, kein Bargeld mit dem Personal auszutauschen, mag das mit Karte funktionieren. Ob kontaktlos bezahlen bis zu einem gewissen Betrag und zufälliger Kontakteingabe der PIN wirklich „kontaktlos“ ist, kann der Kunde für sich entscheiden. Eine Idee, nicht unbedingt die Zahlenkombination per Fingerdruck einzugeben ist es, die Tasten mit der Ecke einer anderen Karte zu drücken oder mit einem Stift, den man in seinem Portemonnaie parkt.

Von Anja von Semenow