Rostock

Kontaktverbote an Weihnachten. Ein Szenario, das aktuell öffentlich debattiert wird, sollten die Corona-Infektionszahlen weiter ansteigen. Politiker aus Bund und Ländern sprechen bereits darüber, dass sich das Fest in diesem Fall in einem engeren Rahmen abspielen müsse. Für manchen OZ-Leser eine undenkbare Vorstellung.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

So schreibt Jens Böhm: „Ich habe Kinder und musste Ostern mitansehen, wie traurig sie waren, weil die Großeltern nicht kommen durften. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe mir geschworen, dass wir alle Weihnachten zusammen feiern, auch wenn die Politik es uns verbieten sollte.“ Heidi Dupuy erkennt keinen Sinn in der Maßnahme des Kontaktverbots, sie hält fest: „Ich sehe unsere Kinder und Enkelkinder regelmäßig. Und unsere Kinder sehen sich als Geschwister regelmäßig. Und die Kinder unserer Kinder sehen sich regelmäßig. Warum zum Teufel sollen wir uns alle zusammen Weihnachten nicht sehen dürfen?“ Tatjana Schnuck schickt folgenden Gedanken hinterher: „Familienkontakte verbieten, aber arbeiten gehen dürfen wir noch. Weiß man, mit wem die Kollegen Kontakt hatten?“ Sandra E. Maria setzt hinzu: „Gerade an Weihnachten über Kontaktverbot oder Beschränkungen nachzudenken, ist schade. Viele fallen dann in die Einsamkeit. Das finde ich persönlich schade.“

Anzeige

Kontaktverbot zum Weihnachtsfest: Schlimme Folgen für Psyche einiger Menschen

Ähnlich sieht es OZ-Leser Sven Röger: „Das wäre sicherlich für viele Menschen fatal und hätte schlimme Folgen für die Psyche einiger Menschen. Hoffen wir mal, dass man den Trend der steigenden Infektionszahlen unter Kontrolle bekommt und diese Maßnahme nicht notwendig wird. Jeder kann etwas tun, um das Risiko zu minimieren.“ Tim Tauboga appelliert: „Ihr könnt euch auch einfach jetzt an die Maßnahmen und Regeln halten und mit gutem Beispiel vorangehen, damit eben keine Verbote ausgesprochen werden müssen. Das gilt für uns alle.“

Ina Müller Kähler erklärt: „Dann ist das so. Die Leute wollten Eigenverantwortung, konnten aber nicht mit ihr umgehen. Also: selbst gemachtes Leid.“ Ralph Borchardt findet „merkwürdig“, wie er notiert, „dass man knallhart über ein Kontaktverbot an christlichen Feiertagen nachdenkt, obwohl man uns von oberster Stelle empfohlen hat, mehr in die Kirche zu gehen. Anderseits hatte man sehr schnell Entscheidungen getroffen, die vorsahen, Verbote aufzuheben und zu lockern, als es um andere Religionen ging.“

Torsten Nowack schätzt die Lage wie folgt ein: „Die Politik sollte aufhören, Angst zu schüren, und die Maßnahmen zurücknehmen, auf eine allgemeine und eigene Nachsicht hinweisen und fertig. Die Kranken gehen zum Arzt und werden behandelt, ziehen sich zurück und werden gesund. An der Ampel entscheiden doch auch Menschen eigenverantwortlich, dass es besser ist, bei Rot stehen zu bleiben.“

Von Juliane Lange