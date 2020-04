Kontaktverbot bis zum 3. Mai verlängert: So geht es für MV weiter

Rostock

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verständigten sich am Mittwoch in Berlin Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder auf vorsichtige Lockerungen der Einschränkungen des täglichen Lebens. Was dies für MV speziell bedeutet, wird das Kabinett in Schwerin am Donnerstag beschließen. Hier eine Übersicht:

1. Das seit 23. März geltende Kontaktverbot soll grundsätzlich bis zum 3. Mai verlängert werden.

Öffentliche Treffen von mehr als zwei Personen sind somit auch in MV weiterhin verboten. Ausnahmen gelten für die sogenannte Kernfamilie. Zu dieser gehören Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern und Großeltern.

2. Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sollen ab 20. April wieder öffnen können.

In MV sind bis zum 19. April alle Geschäfte geschlossen: Ausnahmen gelten für Autohäuser mit Werkstatt, Autoreinigungen, Autovermietungen, Bäckereien, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Banken und Sparkassen, Poststellen, Optiker, den Zeitungsverkauf, Bestatter, Blumenläden, Brennstoffhandel, Caravanhandel mit Werkstatt, Copy-Shops, Tankstellen, Drogerien, E-Zigaretten-Shops, Fahrradläden mit Werkstatt, Fleischereien . .

Zudem arbeiten Dienstleistungsbetriebe und Handwerksbetriebe sowie das Gesundheitshandwerk unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen. Mit der Öffnung kleinerer Läden könnten vor allem die Innenstädte und die Einkaufszentren wieder schrittweise belebt werden.

3. Unabhängig von der Verkaufsfläche sollen Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen. Auch Kultureinrichtungen, wie Bibliotheken und Archive sowie zoologische und botanische Gärten, dürften wieder zugänglich sein.

Wie diese Einrichtungen ihren Betrieb wieder aufnehmen können, entscheidet die Landesregierung.

4. Großveranstaltungen sollen bis zum 31. August weiter grundsätzlich untersagt bleiben. Betroffen sind auch Fußballspiele.

Konkrete Regelungen, dazu gehören Größe und Umfang der Veranstaltungen, müssen durch die Schweriner Landesregierung getroffen werden. Bereits am Dienstag wurde beispielsweise die 30. Hanse Sail in Rostock und Warnemünde abgesagt. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum Beispiel in der 3. Liga, zu der der FC Hansa Rostock gehört, ist noch ungeklärt.

5. Friseurbetriebe sollen unter bestimmten Auflagen und ausgestattet mit persönlicher Schutzausrüstung ab 4. Mai wieder öffnen dürfen.

Die konkrete Umsetzung liegt in den Händen der Landesregierung.

6. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen sowie Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften bleiben untersagt.

Im Nordosten waren beispielsweise auch zum Osterfest reguläre Gottesdienste ausgefallen. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Online-Angeboten etwa durch die Kirchengemeinden.

7. Hotels sollen weiterhin nicht für touristische Zwecke zur Verfügung stehen.

Damit wird die Situation für den so wichtigen Wirtschaftszweig im Nordosten noch brisanter. Die Tourismusbranche braucht einen geordneten Wiedereinstieg. Die Landesregierung plant noch in dieser Woche Beratungen mit Virologen, Touristikern und Wirtschafts-Experten. Dabei soll es unter anderem um Mindestabstände in Gaststätten und um Belegungsgrenzen für Hotels gehen. Angebote im Freien könnten eher die Chance haben, in absehbarer Zeit zu starten.

8. Restaurants, Bars und Kneipen sollen wie bisher grundsätzlich geschlossen bleiben.

Auch in diesem Fall wird die Landesregierung über mögliche Zeitkorridore befinden.

9. Der Bund empfiehlt, Abschlussklassen ab Mai wieder zu unterrichten. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen des laufenden Schuljahres sollten unmittelbar wieder stattfinden können.

Für MV könnte dies bedeuten, dass das Schweriner Bildungsministerium seine kürzlich präzisierten Pläne umsetzt: Die Abiturprüfungen würden am 8. Mai mit dem Fach Deutsch beginnen. Die Biologie-Prüfung fände demnach am 20. Mai statt. Der letzte Prüfungstermin bliebe Samstag, der 30. Mai. Die Prüfungen zur Mittleren Reife sollen vom 11. bis 18. Mai stattfinden.

10. Ab 4. Mai sollen auch die Schüler der Abschlussklassen und jene Jahrgänge wieder in die Schule können, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen. Zudem soll die letzte Klasse der Grundschule wieder unterrichtet werden.

Die Kultusministerkonferenz ist aufgefordert, bis zum 29. April ein Konzept für weitere Schritte vorzulegen. Konkret geht es darum, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen insgesamt wieder aufgenommen werden kann. Die Umsetzung obliegt dem Landesministerium.

11. Die Notbetreuung in den Kitas wird fortgesetzt und auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet.

Im Nordosten durften bislang alle Kinder von Pflegern, Schwestern, Ärzten und anderen Beschäftigten in medizinischen Berufen inklusive Apotheken die Notbetreuung in den Einrichtungen nutzen. Zu den sogenannten system-relevanten Bereichen zählen auch die Feuerwehr, die Polizei, der Strafvollzugsdienst, der Rettungsdienst, Justizeinrichtungen, Pflegedienste, stationäre Betreuungseinrichtungen, Lebensmittelproduktion und -versorgung, sowie kommunale und Landesbehörden.

