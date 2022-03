Kontrabassist-Wettstreit an der HMT: Rostock freut sich auf Musiker aus 22 Ländern

Östliche Altstadt

56 Kontrabassisten kommen zum Wettstreit nach Rostock: Vom 27. März bis 3. April ist die Hochschule für Musik und Theater der Austragungsort für den J.M Sperger Wettbewerb. Die teilnehmenden Musiker sind zwischen 16 und 33 Jahre alt, sie kommen aus den ganzen Welt. Vertreten sind 22 Nationen, unter anderem die USA, Großbritannien und China.

Beginnen wird die Woche am 27. März. Ein Konzert um 11 Uhr startet im Katharinensaal den Wettbewerb. Es erklingen Werke von Johannes Matthias Sperger, Edward Elgar und Domenico Dragonetti. Zu hören ist auch der „Libertango“ von Astor Piazzolla mit Piotr Szumiel (Viola), Christine Hoock (Kontrabass) und Tomoko Takahashi (Klavier).

Wettbewerb in der Woche, Abschlusskonzert am 3. April

Ab Montag erfolgen die Ausscheidungswettkämpfe, die in vier Runden ablaufen. Eine Jury bewertet die Leistungen der Teilnehmer. Der Höhepunkt der Woche ist die Finalrunde der Kandidaten am 3. April um 17 Uhr im Katharinensaal. Unter anderem kommen Werke von Johannes Matthias Sperger zur Aufführung. Die Musiker werden von der Norddeutschen Philharmonie unter der Leitung von Eckehard Stier. Dann werden auch die Preisträger bekannt gegeben. Am Ende ist auch das Publikum aufgerufen, einen Preis zu vergeben.

Konzerte sind öffentlich

Die Konzerte am 27. März und am 3. April im Katharinensaal finden vor Publikum statt, Karten sind zum Preis von je 20 Euro (ermäßigt 13 Euro) zu haben. Auch die Vorspiele der jungen Musiker in der Woche sind öffentlich, das Publikum kann die Auftritte der jungen Musiker täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr kostenlos in der HMT verfolgen.

Namensgeber des Wettstreits: Komponist Johannes Matthias Sperger

Benannt wurde der Wettbewerb übrigens nach dem Kontrabassisten und Komponisten Johannes Matthias Sperger (1750-1812). Um sein Schaffen in Erinnerung zu halten, wurde 2001 die Internationale Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft gegründet. Sie veranstaltet alle zwei Jahre diesen Kontrabass-Wettbewerb.

Von Thorsten Czarkowski