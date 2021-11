Rostock

Nicht ganz 200 Leute sind am Sonnabendnachmittag zur Clubbühne der Rostocker Stadthalle gekommen, denn Sänger Frank Schöbel hatte sich mit dem Programm „Ich bin wieder da“ angekündigt. Es ist der Titel seines neuen Albums, dessen Stücke er vorstellt. Mit seinem speziellen Humor serviert der inzwischen 78-jährige Sunnyboy Stücke, wie „Ganz sauber sind wir alle nicht“, Ohne dich geht‘s einfach nicht“ und die Bearbeitung eines alten Hits, der nun „Treib es niemals im Sand“ heißt. Einige Zeilen muss er ablesen. „So viel Text kann sich der alte Schädel nicht mehr merken“, scherzt er. Mit „Marina“ von 1962 ertönt die erste alte Nummer, doch vor den großen Hits stehen noch neuere, tiefsinnige Stücke, wie „Stille Helden“, „Weil du anders bist“, „Danke, liebe Freunde“ – und die Pause. Der Spruch „Draußen gibt es Sekt und Brause, darum jetzt ’ne kleine Pause“ dürfte allerdings schon als Klassiker gelten.

Fans lieben seine Ehrlichkeit

In der ersten Reihe sitzt Sonja Lohse (63) aus Schleswig-Holstein. „Ich finde seine Stimme toll und seine Lieder haben auch Bedeutung – nicht nur Herzschmerz“, erklärt sie. Da er im Westen nicht auftrete, müsse sie eben nach Rostock kommen, sagt die gebürtige Dänin. Neben ihr sitzt Heidrun Bialobons (63) aus Kavelstorf, die vor allem Schöbels Vielseitigkeit schätzt. „Ich bin mit ihm groß geworden und er ist immer noch so jungenhaft, wie immer.“ Er habe eine menschliche, freundliche und sehr zugängliche Art. Reiner (71) und Renate (65) Wolf aus Wiendorf hatten sich eigentlich auf das angekündigte Musical „Die Frank-Schöbel-Story“ gefreut, die hätte aber mehr Platz in der Clubbühne benötigt – in Coronazeiten ein knappes Gut. „Ich dachte, es gibt all die alten Lieder von Anfang an und ich würde auch nochmal jung werden“, sagt Renate Wolf lachend. Spätestens bei „Heißer Sommer“ und „Gold in deinen Augen“ würde sie wieder 17 sein. Doch ihrem Mann gefallen auch die neuen Nummern: „Was er da singt, ist echt, man kann es nachempfinden – nicht so aufgeputscht, wie moderne Schlager das heute sind“, sagt er.

Keine Lust auf „Heißer Sommer“

Nach der Pause beginnt dann ein kleines Hitfeuerwerk – und obwohl Schöbel, wie er sagt, keine Lust mehr hat, „Heißer Sommer“ zu singen, dürfte sich dennoch manch Besucher wieder wie 17 gefühlt haben, denn es erklingen „Party Twist“, „Ein Sommerlied“, „Wie ein Stern“, „Sieh mal einer an“, „Mädchen, du bist schön“ und schließlich auch noch das Original: „Schreib es mir in den Sand“. Nach ein paar Medleys entlässt Schöbel seine inzwischen vor der Bühne tanzenden Fans mit „Ich geh vom Nordpol zum Südpol zu Fuß“ in den Abend – nicht ohne auch noch ein paar Autogramme zu schreiben.

Frank Schöbel und seine Band - von links: Gitarrist Stefan Schirrmacher, Schlagzeuger Heinz Haberstroh, Sänger Frank Schöbel, Keyboarder Ali Kirfe, Bassist Mario Rühl und Gitarrist Till Paulmann. Quelle: Ove Arscholl

Von Ove Arscholl