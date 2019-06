Rostock

Mark Forster eröffnet pünktlich um 20 Uhr sein Konzert mit dem Song „Flash mich“ und flasht damit sein Publikum. Die rund 11 000 Besucher jubeln begeistert. „ Mark Forster ist einfach immer wieder genial“, schwärmt Daniela Diederich (34) aus Rostock, die mit ihrer Tochter da ist.

Im Rahmen seiner „Liebe-Open-Air-Tour“ machte der smarte Sänger am Sonnabend auch im Rostocker Iga-Park halt. Noch am Nachmittag war nicht klar, ob das Konzert aufgrund von Unwettern abgesagt werden muss. Am Abend scherzte Mark dann: „Ich weiß gar nicht was alle haben. Das Wetter ist doch prima.“ Die Sonne ging scheinbar für den Künstler und seine Fans auf, denn um 20 Uhr war plötzlich keine Wolke mehr am Himmel.

Die gute Stimmung zog sich vom Anfang bis zum Ende des Abends über 22 Songs. Dabei strahlte nicht nur das Publikum, sondern auch Mark selbst. Schwungvolle Lieder und die Power des unermüdlich hüpfenden Sängers rissen die Menge mit. Ruhiger wurde es vor allem bei dem emotionalen Song „Genau wie du“, das Mark seinem Vater widmete.

Um 22 Uhr endete der Konzert-Abend im Iga-Park mit einem kleinen Feuerwerk zu „Bauch und Kopf“. „Wir hatten wirklich Spaß. Mark ist einfach ein authentischer Künstler und vor allem live einen Besuch wert“, begeistert sich Laura Boldog (28) aus Rostock und tritt den Heimweg im Strom der Massen an.

Maria Baumgärtel