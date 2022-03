Rostock

Kaum lässt Emil Freiwald seine Finger virtuos über die Klaviertasten fliegen, schenkt ihm der ganze Saal sein Ohr. Der Junge ähnelt mit Pullunder und Brille Harry Potter und kann tatsächlich verzaubern: Mit den Paganini-Variationen des Russen Berkowitsch zieht er die Zuhörer in den Bann. Der Auftakt zum Schülerkonzert im Konservatorium – er kann sich hören lassen.

Klavierklänge, Geigentöne, Pauken und Trompeten: So gut kann ein 80. Geburtstag klingen. Genau den hat Rostocks größte Musikschule am Freitagabend gefeiert. Während andere Jubilare ein Ständchen bekommen, beschenkt das Konservatorium seine Gäste mit einem Blumenstrauß an Melodien. Und die sind dankbar dafür.

Uta Janssen (l.) und Helena Fischer freuen sich auf das Konzert und den Auftritt von Ida Janssen. Quelle: Ove Arscholl

„Ich bin so happy, dass das Konzert stattfinden kann“, sagt Uta Janssen. Auf einen Auftritt freut sie sich besonders: Ihre Tochter Ida wird die „Rosenarie“ aus „Figaros Hochzeit“ von Mozart singen. Auch Idas beste Freundin Helena Fischer drückt die Daumen, damit die Sängerin jeden Ton trifft.

Ob solo oder als Duo, instrumental oder vokal: Im „Haus der Musik“ bekam das Publikum alle Spielarten der Klassik geboten. Etwas, vielmehr einer, fehlte. Nämlich ein Gratulant, der erstmals Gast im Konservatorium sein sollte; Claus Ruhe Madsen hatte wegen anderer Verpflichtungen abgesagt. „Deshalb werde ich nun das Grußwort verlesen, das ich dem Oberbürgermeister vor einigen Tagen zugearbeitet habe“, scherzte Direktor Edgar Sheridan-Braun und brachte so das Publikum gleich zu Beginn zum Lachen.

Edgar Sheridan-Braun hält das Grußwort des Oberbürgermeisters, das er ihm selbst zugearbeitet hat. Claus Ruhe Madsen hatte kurzfristig abgesagt. Quelle: Ove Arscholl

Fröhlich sein, Spaß haben – das tue gerade in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg gut, meint Uta Janssen. „Musik macht glücklich.“ Wer das selbst spüren möchte, hat am Samstag erneut die Chance dazu. Dann findet das zweite Schülerkonzert statt, das das Konservatorium via Livestream auf Youtube überträgt.

Von Antje Bernstein