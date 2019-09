Konzertreihe „Naturklänge“: Musiker spielen an der Kliffkante bei Ahrenshoop

Ahrenshoop

Am Sonnabend steht Lutz Gerlach wieder an der gut 15 Meter hohen Kliffkante von Ahrenshoop. Am Meer, unter freiem Himmel, im Wind. Der Musiker, Komponist und künstlerische Leiter der „ Naturklänge“ spielt mit seiner Frau, der Pianistin Ulrike Mai, und den vier Berliner Saxofonisten des Saxofonquadrats zum Ende der diesjährigen Konzertreihe am Hohen Ufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow.

Den Kern des Konzeptes destilliert Gerlach auf die Formel „Besondere Musik an besonderen Orten“. Das bedeutet ebenso, dass das letzte Konzert der Naturklänge-Saison traditionell auf der Steilküste geplant wird. Jetzt zum 18. Mal in Folge. Ein Gespräch mit dem gebürtigen Berliner über Töne, Wetter und Heimspiele.

Pianist Lutz Gerlach, künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Naturklänge“ Quelle: Klaus Amberger

Wie wird das Wetter am Sonnabend?

Lutz Gerlach: Fiese Frage! Aber im Ernst: Es ist kein Sturm und kein Dauerregen angesagt. In 18 Jahren wurde erst ein Konzert am Hohen Ufer abgesagt – wegen Windstärke 10. Um Optimismus zu verbreiten: Fast immer passt das Wetter. Und an der Steilküste ist es zudem oft noch anders und besser als im Wetterbericht angekündigt. Trotzdem rate ich jedes Jahr: Bitte vorsichtshalber Regenschirm oder Regenjacke mitnehmen. Vielleicht auch Mückenspray.

Im vergangenen Jahr spielten Sie gemeinsam mit Cellisten, nun mit Saxofonisten.

Das Instrument des Jahres 2019 ist das Saxofon, im vergangenen Jahr war es das Cello. Das ist sozusagen eine mögliche Inspiration, die Konzerte stets neu zu gestalten, speziell auf die gewählten Instrumente zu trimmen. Was bleibt ist das Spiel mit Piano und Keyboard.

Sie versuchen es sogar mit dem Police-Klassiker „Every Breath You Takein englischen Titeln, Namen, Überschriften alles großschreiben (außer Präpositionen und Artikel)“.

Die Saxofonisten gestalten mit ihrem Atem jeden Ton, und jeder Atemzug – breath – wird zum Ton. Aus dieser Überlegung heraus kam ich darauf, das Stück eigens für die Naturklänge zu bearbeiten. Aber die musikalische Klammer heißt: Von Bach bis Police.

Ein weiter stilistischer Bogen!

Kennzeichen der Naturklänge ist, dass es kaum bunter geht. Die Genreoffenheit reicht von Blues über Pop, von Jazz bis Klassik, von Bach bis Police. Die 18. „ Naturklänge“ haben das deutlich gezeigt, zum Beispiel mit dem Pop-Duo Berge in Dierhagen oder dem Ausnahmegitarristen Sönke Meinen, der in Zingst zusammen mit dem Amerikaner Trevor Gordon Hall auf der Bühne stand.

Halten Sie an musikalischen Ritualen am Hohen Ufer fest?

Bach ist schon fast Ritus. Ebenso der „Bolero“ von Ravel in einer speziellen Bearbeitung oder „Wo de Ostseewellen trecken an den Strand“ – in einer instrumentalen Version natürlich. Dieses Stück wirkt mit der Brandung im Hintergrund und an diesem Ort anders, als wenn ich es in einem Saal spielen würde – es bekommt Kraft. Vielleicht spielen wir wieder „Blowin’ in the Wind“ von Bob Dylan. Aber es gibt immer auch viel Neues wie aktuelle Stücke meiner CD „Piano di Acqua“. Generell bleiben diese Konzerte singuläre Ereignisse, die sich so nicht wiederholen.

Dann sollten sie aufgenommen werden!

Der eine oder andere filmt mit seinem Smartphone. Das ist in Ordnung. Aber für mich ist es wichtig, dass das Konzert auch ohne Aufnahme im Gedächtnis bleibt.

Was ist für Musiker in der Natur ungewöhnlich?

Die Akustik ist anders: Der Ton kann weggeweht werden, die Schallwellen der Töne werden von keiner Wand oder Decke reflektiert, man ist durch die Naturgeräusche schneller abgelenkt. Der Ort wirkt sofort aufs Gefühl. Ich genieße diese Momente und versuche, sie in ins Spiel einfließen zu lassen.

Was hören Sie derzeit privat?

Ich höre oft andere Musik, als ich spiele, um über den berühmten Tellerrand zu schauen. Seit ein, zwei Jahren beschäftige ich mich beispielsweise mit elektronischer Musik, etwa von „ Tangerine Dream“. Das sind längere Stücke und mich fasziniert, wie 20-Minuten-Stücke wirken. Was passiert da anderes im Kopf, als wenn ich mir die üblichen drei bis vier Minuten langen Musiktitel anhöre, die im Radio gespielt werden und zu unserer schnelllebigen „Häppchen-Gesellschaft“ passen?

Wird es im kommenden Sommer wieder ein „Swimming Piano“ in Schlemmin geben? In diesem Jahr konnte der Ort nicht genutzt werden.

Neue Spielorte für die Naturklänge sind im Gespräch, auch für das Format „Swimming Piano“, das ich gern wiederbeleben möchte, weil es für magische Momente sorgt. Ob es klappt, steht noch in den Sternen. Ab Herbst beginnen die Planungen für die Naturklänge 2020. Als neue Konzertorte könnten Barth, Eixen und der Vogelpark in Marlow hinzukommen, der schon mal Spielort war. Aber es gibt noch nichts Festes.

Gibt es für Sie einen bestimmten Ablauf vor dem Konzert am Hohen Ufer, um auf den Punkt fit zu sein?

Nein, weil ich als künstlerischer Leiter auch viel Organisatorisches beachten muss. Am Vormittag wird noch einmal geprobt, dann folgt schon der Soundcheck. Alle Musiker stehen unter einer gewissen Anspannung, weil wir uns auf die neuen Arrangements und Noten konzentrieren müssen.

Sie leben seit geschätzten zwei Jahrzehnten in Ahrenshoop. Ist es anders, im Heimatort zu gastieren als in der Ferne?

Allerdings gibt es einen großen Unterschied: Hier bekomme ich nach dem Heimspiel spätestens am nächsten Morgen beim Bäcker ein Feedback. Das macht ein Konzert an diesem Ort für mich so besonders.

Zu Fuß oder per Rad zum Konzert Wo? Steilufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow Höhe im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen Wann? Samstag, 7. September, 18 Uhr Eintritt: 15 Euro Kinder unter 14 Jahre frei Achtung! Der Spielort ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Parkplätze stehen im Ortsteil Niehagen zur Verfügung. Sitzplätze sind vor Ort aufgestellt – wer möchte, kann aber seinen Klappstuhl selbst mitbringen. Hunde und Fahrräder dürfen nicht aufs Konzertgelände. Die Treppe am Hochufer beim Veranstaltungsort ist ab 16 Uhr gesperrt. Imbiss gibt es auf dem Gelände. Für alle Fälle: Bitte an Regenschirme oder -kleidung denken, da der Spielort nicht überdacht ist.

Mehr zum Thema:

Naturklänge – „Der Gegenentwurf zu Rammstein“

Konzertreihe „ Naturklänge“: Musik zwischen Wind und Wellen

Von Klaus Amberger