Kopfschmerzen gelten seit Langem als Volksleiden, in der Corona-Krise sind die Fälle aber noch weiter angestiegen. Neben der Belastung durch die Pandemie sind auch die Arbeit am Bildschirm und der Bewegungsmangel Ursachen für die Beschwerden. Warum sogar junge Menschen in MV immer früher Migräne bekommen.