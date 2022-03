Korvette „Braunschweig“ ist zurück in Rostock: So emotional war die Heimkehr der Soldaten

Rostock

Großer Bahnhof am Wochenende in den Rostocker Häfen: Am Sonntagvormittag machte sich der US-Zerstörer „Donald Cook“ wieder auf den Weg in die offene Ostsee. Er hatte am Donnerstagabend im Überseehafen festgemacht, um dort Treibstoff, Wasser und Versorgungsmittel aufzunehmen, wie Johannes Dumrese, Sprecher des Marinekommandos in Rostock, sagte.

An den Liegeplätzen der Deutschen Streitkräfte in Hohe Düne konnte der 154 Meter lange Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse wegen seines enormen Tiefgangs von fast zehn Metern nicht festmachen. Stattdessen lag er am Liegeplatz 60 im Handelshafen, vis-à-vis zum Traditionsschiff „Dresden“ im IGA-Park. Nur dort war genug Platz für das Kriegsschiff mit seiner 300 Mann starken Besatzung, das gut 60 Meter länger ist als die Korvette „Braunschweig“.

Der US Zerstörer „Donald Cook“ lag im Rostocker Überseehafen, um Treibstoff und Proviant aufzunehmen. Auch sollte hinsichtlich des Krieges in der Ukraine Flagge für die NATO gezeigt werden. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Nach fünf Monaten vom Einsatz im Libanon zurück

Sie kehrte am Sonnabend von einem UNIFIL-Einsatz zurück in ihren Heimathafen in Hohe Düne. Dort konnten die Mitglieder der 60-köpfigen Besatzung nach mehr als fünf Monaten endlich wieder ihre Familien in die Arme schließen.

Zur Galerie Mehr als 160 Tage verbrachten die Marinesoldaten auf hoher See. Am Sonnabend kehrten sie zurück in den Heimathafen Hohe Düne. Dort konnten ihre Familien sie wieder in die Arme schließen.

„Berücksichtigt man die zweiwöchige Quarantäne vor Einsatzbeginn, waren wir 160 Tage unterwegs“, so Korvettenkapitän Pascal Störk (40). In dieser Zeit hielten sich die Soldaten einzig auf der Korvette auf. „Meine Besatzung hat sich die wenige Freizeit mit Sport vertrieben und sich einfach auf ihren Job konzentriert, worauf ich unheimlich stolz bin“, so Störk.

Aufgabe der Blauhelmsoldaten war es, vor der libanesischen Küste den Seeraum zu überwachen und Waffenschmuggel zu unterbinden. Darüber hinaus bildeten sie die einheimische Marine im Küstenschutz aus – eine dauerhafte Nebenaufgabe der Rostocker Marinesoldaten, hieß es vonseiten des Stützpunktes in Hohe Düne.

Marinestützpunkt in Hohe Düne wird erweitert

„Die Marine hat eine lange und wichtige Tradition in Rostock. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Vergrößerung des Stützpunktes in Warnemünde viele Mitarbeiter mit ihren Familien bei uns begrüßen können“, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), der die Crew am Sonnabend in ihrem Heimathafen persönlich begrüßte.

„Auch in sicherheitspolitisch fordernden Zeiten haben Schiff und Besatzung ihren Einsatz erfolgreich beendet und verlässlich Flagge für NATO und Vereinte Nationen im Mittelmeer gezeigt“, resümierte Fregattenkapitän Kenneth Harms den fünfmonatigen Einsatz, der nun endete, als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bereits in vollem Gange war.

Was macht die UNIFIL-Mission? Seit 1978 setzen sich Blauhelmsoldaten der UNIFIL-Mission (United Nations Interim Force in Lebanon) für Frieden zwischen Libanon und Israel ein. Anfangs zählten die Überwachung eines angestrebten Waffenstillstands und die Bestätigung des Abzugs israelischer Streitkräfte aus dem Libanon zu ihren Aufgaben. Heute sind die UNIFIL-Blauhelme rund 10 500 Mann stark und kommen aus rund 40 Nationen. Nach dem Zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006 wurde das Mandat ergänzt. Seitdem unterstützt UNIFIL die libanesische Regierung dabei, die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel von See zu verhindern. Der Maritime Einsatzverband UNIFIL war der erste Flottenverband unter Führung der Vereinten Nationen – deutsche Schiffe und Boote operieren von Beginn an in diesem Verband. Die Schiffe unterbinden Waffenschmuggel auf dem Seeweg in den Libanon und tragen so zu Stabilität und Sicherheit in der Region bei. Die libanesische Marine hat Ausrüstung von Deutschland erhalten, darunter Wachboote und Küstenradarstationen. Deutsche Marinesoldaten engagieren sich außerdem seit mehreren Jahren in der Ausbildung ihrer libanesischen Kameraden. Seit Januar 2021 wird der Verband von einem deutschen Admiral geführt. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten sind im Ausbildungskommando Libanon, an Bord einer Korvette im Marineverband, im UNIFIL-Hauptquartier in Naqoura und in der Unterstützungsgruppe auf Zypern im Einsatz. Seit Beginn der maritimen Operation stellt die Bundeswehr ununterbrochen Schiffe und Personal. Quelle: Deutsche Marine

Auch deshalb habe der Zerstörer USS „Donald Cook“ dieser Tage im Rostocker Hafen gastiert: um Präsenz in der Ostsee zu zeigen und die NATO-Partner zu unterstützen. Das Kriegsschiff ist Teil des schwimmenden Raketen-Abwehrprogrammes der USA – und deren Angaben zufolge in der Lage, sogar Atomraketen abzufangen. Das Bündnis sei wachsam, sagte Kapitän zu See Johannes Dumrese, Sprecher des Inspekteurs der Marine.

Ebenfalls auf der Ostsee unterwegs ist derzeit der US-Zerstörer „Forrest Sherman“. Das Schwesterschiff der „Donald Cook“ hat am Wochenende in Stockholm die Tanks aufgefüllt. An der Übung „Cold Response“ vor Norwegen nehmen laut US Navy die Zerstörer „Roosevelt“ und „The Sullivans“ sowie das Führungsschiff „Mount Whitney“ teil.

Von Katrin Zimmer und Frank Söllner