Korvette „Braunschweig“ nach Einsatz im Mittelmeer zurück in Rostock

Rostock

Nach rund neun Monaten Einsatz im östlichen Mittelmeer ist die Korvette „Braunschweig“ am Samstag in ihren Heimathafen in Rostock-Hohe Düne zurückgekehrt. Die 60 Soldaten an Bord waren 160 Tage im Dienst, sie hatten eine andere Besatzung abgelöst.

Die etwa 90 Meter lange Korvette war im UN-Einsatz vor der Küste des Libanon, um den Seeraum vor der Küste zu überwachen und möglichen Waffenschmuggel vor Ort zu unterbinden. Darüber hinaus bildeten die Soldaten die einheimische Marine im Küstenschutz aus. Nach Auskunft einer Marine-Sprecherin wird die „Braunschweig“ jetzt in Rostock instandgesetzt. Einen anschließenden Verwendungsplan gebe es noch nicht.

Von RND/dpa