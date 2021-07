Kostenfreier Eintritt: Tausende Kinder besuchen die Zoos in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

Tausende Kinder, Eltern und Großeltern haben den Landeszootag am Freitag für einen Besuch der 19 teilnehmenden Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern genutzt. Im Schweriner Zoo wurden bis Mittag bereits 1200 Besucher gezählt, wie Zoodirektor Tim Schikora sagte. Kinder bis 14 Jahre hatten freien Eintritt. Zahlreiche Aktionen lockten zusätzlich.

Auch Politprominenz war in einigen der Zoos unterwegs. So schaute Ministerpräsidentin Manuel Schwesig (SPD) den Fischen im Wildpark in Güstrow zu. „Unsere Zoos und Tierparks sind etwas für die ganze Familie“, sagte sie. Der freie Eintritt am Landeszootag für die Kinder sei ein kleines Dankeschön fürs Durchhalten und fürs Mitmachen bei den Corona-Schutzmaßnahmen.

Zoomitarbeiterin Brunhild Konradt (69) erklärt wissbegierigen Kindern am Landeszootag die Unterschiede zwischen Geweihen und Hörnern. Das Motto des Tages: "Kinder, Tiere, Bildung". Quelle: Anh Tran/dpa

Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Harry Glawe (CDU) eröffnete im Stralsunder Zoo das neu gestaltete Südamerika-Haus. Eine veränderte Dachkonstruktion ermöglicht es, einen Pflanzenbestand im Haus zu kultivieren, der die gezeigte Tierwelt ergänzen soll.

Von RND/dpa