Verena Kolbe bedauert, dass viele Opfer – ob Männer, Frauen oder Kinder – erst sehr spät in ihre Ambulanz kommen, um sich untersuchen zu lassen. Bei stumpfer Gewalt, also bei Schlägen und Stößen, sei das nicht so schlimm, weil Hämatome ohnehin nicht sofort sichtbar sind. In anderen Fällen, wenn jemand beispielsweise gewürgt wurde, könnten Befunde schnell wieder verblassen. Das Gleiche gelte für Kinder, bei denen Heilungsprozesse viel schneller ablaufen als bei Erwachsenen.