Kostenlose FFP2-Masken: Apotheken in MV erwarten Ansturm

Rostock

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen mit der Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken besser vor einer Corona-Infektion schützen. Die rund 380 Apotheken im Land haben ihre Bestände aufgestockt, um am Dienstag mit der Ausgabe der Masken starten zu können. Die Apothekerkammer in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die Herausgabe noch vor Weihnachten. Geschäftsführer Bernd Stahlhacke rechnet mit einem Run auf die Apotheken. „Es kann chaotisch werden, wenn 50 Menschen auf einmal vor der Apothekentür stehen.“ Er plädierte dafür, den Start auf Januar zu verschieben.

Ab wann werden die Masken ausgegeben?

Am 15. Dezember startet die kostenlose Ausgabe von drei FFP2-Masken pro Berechtigten in den Apotheken. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wird am selben Tag die Schutzverordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie tritt damit in Kraft. Die Ausgabe von kostenlosen Masken läuft in der ersten Phase bis 6. Januar.

Anzeige

Wer hat Anspruch auf die kostenlosen FFP2-Masken?

Generell alle Menschen über 60 Jahre und jene, die unter Vorerkrankungen leiden oder besondere Risikofaktoren haben. Dazu zählen Lungenerkrankungen, Asthma, chronische Herz- oder Niereninsuffizienz, Diabetes, Schlaganfall, Krebserkrankungen oder immungeschwächte Personen. Auch eine Risikoschwangerschaft berechtigt zum Erwerb von kostenlosen FFP2-Masken.

Sind die Apotheken vorbereitet?

„Grundsätzlich ja“, sagt der Geschäftsführer der Apothekenkammer, Bernd Stahlhacke. Die Apotheken hätten sich mit Beständen bevorratet. „Wir haben ausreichend Masken für unsere Stammkunden bestellt“, sagt Apothekerin Christin Behning von der Alpha-Apotheke Rostocker Hof. „Auf einen Teil der Bestellung warten wir aber noch.“ Auch in Stralsund hat sich Apothekerin Petra Verhoeven mit FFP2-Masken eingedeckt. Sie betreibt vier Filialen und bestellte pro Apotheke 1000 Masken. Bei drei Masken pro Bezugsberechtigtem reicht das für 333 Kunden pro Apotheke. „Für die Masken sind wir in Vorkasse gegangen.“ Die Apotheken erhalten vom Bund eine Vergütung von sechs Euro pro Maske.

Muss ich etwas vorlegen, damit ich die Masken erhalte?

Für die Feststellung des Alters sollten Kunden den Personalausweis bereithalten. Bei der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe reicht die Eigenauskunft. Erst ab Januar soll sich das ändern. Dann können diese Menschen in einer zweiten Phase zwölf weitere Masken erhalten. Dafür sollen sie zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken von ihren Krankenkassen zugeschickt bekommen. Einige Apotheken wollen jetzt Stammkunden bevorzugt versorgen. Die Apotheken begründen das mit dem Budget, das ihnen für die FFP-Masken zugewiesen wurde. Grundlage für das Budget sind die Rezept-Abrechnungen im dritten Quartal. Zudem kenne man bei Stammkunden die Vorerkrankungen, bei der Laufkundschaft wisse man das nicht.

Was machen Menschen, die keine Stammapotheke haben?

Am besten einen Medikationsplan mitbringen, damit die Apotheker sehen, dass der Kunde berechtigt ist, die Masken zu erhalten. Dennoch schützt das nicht vor einer Hamster-Bevorratung, weil Menschen auch zu weiteren Apotheken gehen können. Deshalb bezeichnet die Apothekerkammer das System als „unausgereift“.

Kommt es zu einem Run auf die Apotheken ?

Die Apotheken rechnen damit. Schon in der vergangenen Woche, als Bundesgesundheitsminister Spahn die Aktion ankündigte, liefen in den Apotheken die Telefone heiß. „Wir haben uns auf einen Ansturm eingestellt“, sagte die Stralsunder Apothekerin Petra Verhoeven. Die Apothekenkammer MV bezeichnet die Ausgabe deshalb als übereilt. „Ganz Deutschland geht in den Lockdown und wir sorgen jetzt für Menschenansammlungen vor den Apotheken“, so Stahlhacke. Bei den Zuteilungsberechtigten handele es sich ja nicht um gesunde Menschen, sondern um jene, die gerade besonderen Schutz bedürfen. Er hätte sich gewünscht, dass die Ausgabe auf Januar verschoben worden wäre. „Es kann chaotisch werden, wenn 50 Menschen auf einmal vor der Apothekentür stehen“, so Stahlhacke.

Wie stellen sich die Apotheken auf den Ansturm ein?

Grundsätzlich gelten die Corona-Hygienevorschriften. Je nach Größe wird nur eine bestimmte Anzahl von Kunden eingelassen, weitere Kunden müssen draußen warten. Die Apotheken haben Rundlaufsysteme eingerichtet oder öffnen eine Kasse nur für die Herausgabe der Masken. „Es ist eine Herausforderung an uns alle“, sagt Petra Verhoeven.

Warum sind FFP2-Masken besser als ein einfacher Mund-Nasen-Schutz?

„Auch FFP2-Masken bieten keinen 100-prozentigen Schutz für das Corona-Virus. Aber sie senken die Gefahr für eine Ansteckung erheblich“, sagt Bundesminister Spahn. Im Gegensatz zu einer einfachen Gesichtsmaske bieten sie einen besseren Schutz vor Aerosolen. FFP2-Masken müssen 94 Prozent der Aerosole herausfiltern.

Von Martina Rathke