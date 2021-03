Landrätin Kerstin Weiss (SPD) verkündete Dienstag einen umfassenden Maßnahmenkatalog, um den steigenden Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg schnell entgegenzuwirken: Dazu gehören die Neuorganisation der Impftermine und Teststationen an drei Standorten.

Corona in Nordwestmecklenburg: Ab Freitag Schnelltests für alle und verstärkte Kontrollen

