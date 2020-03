Trollenhagen

In voller Pracht hält Königin Elisabeth I. Hof. Nur eine Armlänge entfernt hängt Batmans Widersacher Joker herum. Die Kulisse, in der Majestät und Bösewicht aufeinandertreffen, versteckt sich in einem Haus in Trollenhagen bei Neubrandenburg. In einer kleinen Schneiderwerkstatt steckt Elisabeth auf einer Kleiderpuppe, Joker baumelt am Bügel. Es sind Kostüme, die Film- und Serienfans rund um die Welt verzücken.

Erschaffen hat sie Evelyn Korn (32). Sie schneidert Cosplayern Traumstoffe auf den Leib. Ob Arya Stark aus „ Game of Thrones“ oder Legolas aus „ Herr der Ringe“: Wer sich in seinen Lieblingscharakter verwandeln will, ist bei ihr an der richtigen Adresse. „Ich hab’ Filme schon immer geliebt.“ Verkleiden ebenfalls.

Dass Evelyn Korns Herz für Kostüme schlägt, verdankt sie ihrem mittlerweile verstorbenen Vater. Er hat am Theater gearbeitet und seine Tochter häufig dorthin mitgenommen. „Schauspieler, die in der Maske verschwinden und als Pirat wieder rauskommen – das fand ich toll“, erinnert sich Evelyn Korn.

Ein prominenter Pirat ist es auch, der sie zu ihrem Erstlingswerk anstiftet: „‚Fluch der Karibik‘ war für mich der Knackpunkt.“ Als der Blockbuster in die Kinos kommt, schneidert Evelyn Korn ein Jack-Sparrow-Kostüm, um stilecht im Saal Platz zu nehmen.

Aus einem Kostüm werden viele. Als ihr Kleiderschrank aus allen Nähten platzt, beginnt Evelyn Korn damit, Selbstgeschneidertes online zu verkaufen. „Ich war überrascht, wie gut die Sachen weggingen.“ Was ihr zunächst neben ihrem Lehramtsstudium in Englisch und Geschichte Geld einbringt, wird nach der Uni zur Haupteinnahmequelle.

Waffenröcke und Traumroben an Omas Nähmaschine

Die Kostüme entstehen an einer Veritas-Nähmaschine, an der Evelyn Korn schon als kleines Mädchen mit ihrer Oma Faschingskostüme schneiderte. Mittlerweile fertigt sie damit Gewänder an, in die sich Cosplayer rund um den Globus einhüllen.

Damit ihre Kopien bis ins Detail dem Original entsprechen, muss Evelyn Korn recherchieren. Die Stoffe, die sie braucht, sind im 08/15-Geschäft meist nicht zu bekommen. „Vieles kaufe ich online ein.“ Umhänge verbrämt sie mit echten Fellen. „Aber nur Second-Hand. Das ist nachhaltiger als Kunstpelz, denn der ist ja nichts anderes als Plastik.“ Ware aus Pelztierfarmen käme ihr nie ins Haus, betont sie.

Hat Evelyn Korn alle Materialen beisammen, ist ihre Vorstellungskraft gefragt. Schnittmuster für Jon Snows Mantel oder Galadriels Wallakleid gibt es nicht oder sie werden gut gehütet. Auch Ausschnitte aus Film und Fernsehen sind ihr nur bedingt eine Hilfe. „Weil man die Figuren darin so gut wie nie von hinten sieht.“

Evelyn Korn liebt solche Herausforderungen. „Ich will immer Neues ausprobieren, Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe.“ Deshalb freut sie sich, wenn Kunden ihr freie Hand lassen und sie eigene Ideen verwirklichen darf.

Drachenkopfkette aus dem Drucker

Schneiderin will sich Evelyn Korn nicht nennen. Weil sie keine entsprechende Ausbildung hat und weil sie nicht nur mit Nadel und Faden zu Werke geht. Mit Lötlampe und Prägestempel verpasst sie Samtröcken und Leder-Armschienen Muster, mit dem 3D-Drucker stellt sie Drachenkopfketten her.

Jedes Kostüm ist eine Maßanfertigung. Damit Weste und Waffenrock passen, lässt sich Evelyn Korn vom künftigen Träger Teilenumfang und Co. zumailen. Meist sitzt der Dress wie angegossen. Nur einen Hobbit musste sie zurechtstutzen: Frodos Jacke kam retour, musste verkleinert werden. „Kein Thema, meine Kunden sollen zufrieden sein.“

Schneidern mit Schwindelgefühlen

Ganz schwindelig vor Glück dürften Historienfans beim Anblick der Goldstickereien werden, mit denen Elisabeths blutrote Robe durchwirkt ist. Die Schöpferin hatte mit ganz ähnlichen Gefühlen zu kämpfen. „Wenn du acht Stunden am Tag auf eine ratternde Nadel guckst, wird dir schon anders“, scherzt Evelyn Korn. Zwei Wochen hat sie nonstop am Gewand gearbeitet.

An opulenten Stücken näht sie mehrere Monate. Das kostet. Je nach Zeit- und Materialaufwand nimmt sie zwischen 200 und mehreren tausend Euro für ein Kostüm. Den bislang teuersten Dress hat sich ein Serienfan aus den USA ein kleines Vermögen kosten lassen: 5500 Euro blätterte eine Cosplayerin für eine originalgetreue Kopie des Kleides hin, in dem sich Sansa in „ Game of Thrones“ krönen ließ.

Comic Con und kuriose Treffen

Wer sich solchen Luxus leisten möchte, kann ihn über Evelyn Korns Onlineshop www.volto-nero.com bestellen. Ihr Elisabeth-Kleid will Evelyn Korn aber nicht hergeben. „Dabei hab’ ich schon viele Angebote bekommen.“ Doch der Trennungsschmerz wäre zu groß. Die Robe hat ihrer Erschafferin zwar keine Euros, dafür Ruhm eingebracht: Bei der Comic Con 2018 in Düsseldorf holte Evelyn Korn in ihrem Gewand den zweiten Preis im Kostümwettbewerb.

Was Evelyn Korn näht, führen auch ihre Kunden stolz in großem Stil aus: Auf Comic-Conventions und Mittelalterfesten in Ländern, wie Australien oder den USA, gehen die Kostüme aus Trollenhagen spazieren. Einem davon ist die 32-Jährige völlig unerwartet über den Weg gelaufen. „Ich war mit meinem Mann und meiner Mutter auf Dragon Con in Atlanta. Da hab’ ich ein Tauriel-Kostüm entdeckt und gleich gedacht: ‚Den Stoff kennst du doch‘.“ Sie spricht die Trägerin an und tatsächlich, im Waldelbinnen-Kleid steckt eine ihrer Kundinnen. „Das war total verrückt.“

Ob Mittelerde oder Mittelalter – Evelyn Korn fühlt sich in allen Welten wohl. Sogar in galaktischen: „ Star Trek“-Kostüme gehören ebenfalls zu ihrem Repertoire. „Ich möchte mich auf nichts festlegen, das wäre mir zu langweilig.“ Ihre Fantasie kennt keine Grenzen – zum Glück für Film- und Serien-Fans.

Von Antje Bernstein