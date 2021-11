Kräftiges Lohnplus für Angestellte in MV: „Die Offensive kommt zu spät“

Rostock

Fachkräfte werden in MV in vielen Branchen händeringend gesucht. Mehr Geld soll nun diejenigen, die hier sind, zum Bleiben animieren und Zukünftige anlocken. Immer mehr Betriebe in MV sind bereit, höhere Gehälter zu zahlen. Viele Leser begrüßen zwar das mitunter satte Lohnplus, doch bleiben Fragen offen, wie ein Blick auf die Debatte zeigt.

Nico Syfrth beklagt etwa: „Für kleinere Unternehmen ist es mangels fehlender Kaufkraft der Kunden und der typischen Klausel – ‚der Billigste gewinnt die Ausschreibung‘ – schwierig, durchschnittliche Löhne und Gehälter zu zahlen. Große beziehungsweise mittelständische Unternehmen sowie jene, welche Konzernen angehören, sollten aber endlich dazu verpflichtet werden, gleiche Arbeit gleich zu entlohnen. Es kann doch nicht sein, dass Kollege X in derselben Firma X bald das Doppelte von seinen Kollegen aus MV verdient.“

OZ-Leser sagen: „Das ist mehr als überfällig“

Jens Lunkowsky sagt: „Das ist mehr als überfällig.“ Sally Sahne meint: „Gute Initiative, doch sollten bitteschön nicht nur die Löhne verbessert werden, sondern in diesem Kontext dann eben auch die Infrastruktur, der ÖPNV sowie die schulischen Bedingungen.“

Für OZ-Leserin Luise Jokiel stellt sich die Frage, warum Fachkräfte extra hergelockt werden. „Warum wird nicht erst bei den Fachkräften angefangen, die schon da sind?“ Hier schließt sich der Kommentar von Tom Storrer an, der meint: „Es sollten erst einmal die fair bezahlt werden, die schon hier sind.“

Manuela Westphal ist ebenso skeptisch: „Wir haben hier genug Fachkräfte, aber wenn man nur zehn Cent über dem Mindestlohn zahlt, wird da keiner für arbeiten wollen.“ Martin Stelzer wiederum gibt zu bedenken: „Durch höhere Gehälter wird die Qualität der vorhandenen Arbeitskräfte nicht besser.“

„Wie immer viel zu spät, irreparabel für alle Branchen im Land“

Ale Bri befürchtet gar: Diese Offensive dürfte zu spät kommen. „Jahrzehntelang wurden in MV teilweise Entgelte gezahlt, die weit unter dem Bundesdurchschnitt lagen. Die Zeit lässt sich nicht ohne weiteres zurückdrehen.“ In ähnlicher Weise argumentiert Enrico Lorenz: „Gehandelt wird wie immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Seit Jahrzehnten verlassen junge Menschen das Land, und diejenigen, die dort Fuß gefasst haben, kommen auch nicht für zwei Euro mehr zurück. Wie immer viel zu spät, irreparabel für alle Branchen im Land. Viele kleinere Betriebe sind aber auch selber schuld, gerade in der Baubranche. Da werden lieber Häuser und Wohnmobile gekauft, anstatt in Mitarbeiter zu investieren, das wird sich auch nicht ändern.“

Henry Baumann glaubt nicht, dass sich die finanzielle Lage für die Beschäftigten im Land großartig ändern wird: Das sei alles Schönfärberei, schimpft er. „Die Realität ist leider eine andere.“ Michael Sternberg sieht damit einen Kreislauf in Gang gesetzt. Die Arbeitnehmer setzen höhere Löhne durch, und die Arbeitgeber geben die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weiter, was die Inflation zusätzlich anheizt. „Was bringt einem das Lohnplus, wenn alles teurer wird?“

„Fakt ist, dass überall Fachkräftemangel herrscht“

Dustin Reichenbach ist überzeugt: „Fakt ist, dass überall Fachkräftemangel herrscht – nicht nur in MV. Meiner Meinung nach sind die Gehälter und Löhne, die dadurch in Zukunft zumindest von Großfirmen bezahlt werden, für Fachkräfte teils längst überfällig. In Zukunft wird der Mangel in Deutschland in allen Bereichen zu sehen sein, durch bessere Konditionen lässt er sich aber nicht abwenden. Es wird genauso international einen Wettbewerb um Fachkräfte geben, und da wird die Bundesrepublik meiner Meinung nicht genug Leute aus dem Ausland überzeugen.“

Von Juliane Lange