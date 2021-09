Die großen Vögel faszinieren nicht nur Fachleute. Alljährlich zum Vogelzug bietet sich in MV an verschiedenen Orten die Gelegenheit, die majestätischen Tiere in großer Zahl beobachten zu können. Doch auch Kraniche haben mit natürlichen und mit menschengemachten Herausforderungen zu kämpfen.