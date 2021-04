Gutachter haben im Landtag ihre Ideen für die Umstellung der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Das Krankenhaussystem müsse gestrafft, vor allem auf dem Land über neue Methoden nachgedacht werden. Kleine Kliniken sollen zu Gesundheitszentren werden.

Zukunft der Krankenhäuser in MV: Geburtsstationen schließen und Rückkehr zur Poliklinik

Medizinische Versorgung - Zukunft der Krankenhäuser in MV: Geburtsstationen schließen und Rückkehr zur Poliklinik

Medizinische Versorgung - Zukunft der Krankenhäuser in MV: Geburtsstationen schließen und Rückkehr zur Poliklinik