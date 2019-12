Krankenhäuser in MV: Wem sie gehören und welche Probleme es gibt

Rostock/Stralsund

Auch den Stralsunder Stadtvätern ging es ums Geld. Damals – im Jahr 2003 – folgten die Hansestädter dem Beispiel vieler anderer Kommunen im Land und verkauften ihr Krankenhaus an einen privaten Betreiber. An die Damp-Gruppe.

Von den Millionen für die Stadtkasse rettete Stralsund unter anderem sein Theater. „Wir haben den Schritt nie bereut“, sagt Stralsunds Stadtsprecher Peter Koslik. Denn während viele andere Kommunen und Landkreise im Land Sorgen mit privaten Klinik-Betreibern haben, ist am Sund alles gut.

37 Krankenhäuser gibt es in MV

Insgesamt 37 Krankenhäuser gibt es nach Angaben des Krankenhausverbandes MV im Nordosten. Die allermeisten gehören mittlerweile privaten Betreibern. Für Investitionen bezuschusst das Land auch die Unternehmen mit Millionen.

Nahezu alle großen Klinik-Betreiber Deutschlands sind auch in MV aktiv – der Helios-Konzern zum Beispiel. Mit 86 Kliniken allein in Deutschland und einem Umsatz von mehr als sechs Milliarden Euro pro Jahr gehört das Unternehmen aus Berlin zu den größten seiner Art weltweit. In MV ist Helios in Leezen, Stralsund und Schwerin aktiv.

Ebenfalls zu den Großen auch in MV gehören das Deutsche Rote Kreuz (Kliniken in Grevesmühlen, Grimme, Neustrelitz und Teterow) sowie Asklepios (3,4 Milliarden Euro Jahresumsatz). Die Hamburger betreiben die Krankenhäuser in Pasewalk und Parchim. Aktuell steht der Konzern in Kritik, weil er die Kinderstation in Parchim schließen will.

Ebenfalls ins Visier der Landespolitik ist die Mediclin AG(645 Millionen Euro Umsatz) aus Oldenburg geraten: Der Konzern, an dem Asklepios maßgeblich beteiligt ist, schließt die Geburtenstation in Crivitz. Mediclin ist zudem in Plau am See und Waren aktiv.

Auch die Aktiengesellschaft Ameosaus der Schweiz verdient in MV Geld mit der Krankenversorgung – in Pasewalk.

Die Sana-Gruppe– sie gehört den größten privaten Krankenversicherern in Deutschland – ist in Wismar, Bergen auf Rügen und auch in Bad Doberan aktiv. Die Gruppe hat im Herbst das dortige Krankenhaus gekauft.

Bürgermeister zwischen Skepsis und Zufriedenheit

Immer wieder geraten die Konzerne in die Kritik – weil sie wie jetzt in Parchim und Crivitz ganze Stationen schließen. Meist aus wirtschaftlichen Gründen. Das Land will deshalb den Rückkauf der Kliniken durch Landkreis und Kommunen unterstützen.

Für Bad Doberan aber ist das derzeit kein Thema: „Bei uns läuft es super – auch mit dem neuen Betreiber“, sagt Jochen Arenz (parteilos), Bürgermeister der Münsterstadt. Aber: „Sollte Sana eines Tages wichtige Angebote für die Bevölkerung streichen – ja, dann wäre es für uns ein Thema die Klinik als Kommune zu übernehmen.“

Zufrieden mit ihren privaten Betreibern sind auch Stralsund und Wismar. „Die Hansestadt Stralsund und das Helios Hanseklinikum verbindet das gleiche Anliegen: das Wohlergehen der Bürger. Es gibt keinen Grund, die Leistungsfähigkeit des Stralsunder Klinikums infrage zu stellen. Und somit auch keinen Anlass, eine Rückführung in die kommunale Hand anzustreben“, lässt Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ausrichten.

Ähnlich äußert sich auch Thomas Beyer, SPD-Rathauschef in Wismar: „Wir sind sehr zufrieden. Alle Verpflichtungen aus dem damaligen Vertrag wurden erfüllt. Das Sana-Hanse-Klinikum hat viel investiert und setzt sich mit den medizinischen Versorgungszentren auch stark für die ambulante Versorgung ein.“

CDU : Auch Landeskliniken haben Probleme

CDU-Gesundheitspolitik Sebastian Ehlers hingegen sieht die Probleme nicht bei den Betreibern: „Die Häuser in privater Trägerschaft scheinen wirtschaftlich robust aufgestellt. Was das Uniklinikum in Rostock in Trägerschaft des Landes angeht, wurde hingegen aufgrund der beunruhigenden Zahlen erst kürzlich ein Sanierer bestellt.“ Ehlers weiter: „Das größte Problem der Kliniken in MV ist der Fachkräftemangel.“ Das Land müsse daher an seinen Unis mehr Ärzte ausbilden – und sie auch im Nordosten halten.

Die Krankenhausgesellschaft MV macht die Bundespolitik für die Probleme vor allem kleiner Kliniken verantwortlich: Geschäftsführerin Heidelies Dähn spricht von „Schnellschusspolitik“ – etwa bei der Vorgabe von personellen Mindestbesetzungen. Die seien auf dem Land nicht zu erfüllen, die Folge sei die Schließung von Stationen – wie in Parchim.

Kommunales Vorzeigekrankenhaus

Nur wenige Krankenhäuser im Land gehören noch der öffentlichen Hand: In Wolgast, Ribnitz-Damgarten, Ludwigslust und Hagenow sind die Landkreis noch direkt an den Kliniken beteiligt. Das einzige rein städtische Krankenhaus ist die Südstadt-Klinik in Rostock. Sie zählt zugleich zu den erfolgreichsten Krankenhäusern im Land, erzielt jährlich rund zwei Millionen Euro Gewinn für die Stadtkasse.

Die Klinik soll in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Mehr als 90 Millionen Euro will Klinik-Direktor Steffen Vollrath in neue Gebäude und Erweiterungen investieren. In dieser Summe ist eine neue Kinder-Klinik gemeinsam mit der Uni Rostock noch nicht mal inbegriffen.

