Parchim

In der Kinder- und Jugendabteilung der Asklepios-Klinik in Parchim werden wegen Ärztemangels derzeit keine Patienten behandelt. Schon seit Pfingsten würden keine neuen Fälle mehr aufgenommen, sagte Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz am Mittwoch. Normalerweise würden dort im Schnitt fünf Kinder und Jugendliche stationär behandelt.

Thema im Landtag

Am Donnerstag soll das Problem im Landtag besprochen werden. Die Fraktion der Freien Wähler/BMV hat einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Die Landesregierung wird darin aufgefordert, jede erforderliche Unterstützung für den Erhalt der Kinderstation der Asklepios-Klinik Parchim zu leisten.

Klinik sucht Kinderärzte

Die Klinikleitung setze alles daran, kurzfristig ärztliche Unterstützung für die Kinderstation zu bekommen, versicherte der Sprecher des Klinikkonzerns. „Ziel der Asklepios Klinik ist es, die kinderärztliche Versorgung der Bevölkerung so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.“ Bereits seit Monaten suche die Klinik nach Kinderärzten, um das Team zu stärken und kurzfristige Ausfälle besser kompensieren zu können. Allerdings sei das angesichts des angespannten Arbeitsmarkts „außerordentlich herausfordernd“.

Kein Einzelfall

Die vorübergehende Schließung ist kein Einzelfall in Mecklenburg-Vorpommern. Vom 22. bis 28. Dezember 2018 musste bereits das Mediclin-Krankenhaus in Crivitz seinen Kreißsaal wegen Personalmangels schließen. Werdende Mütter wurden gebeten, sich an die Kliniken in Parchim, Schwerin, Hagenow oder Wismar zu wenden.

Iris Leithold/dpa