Immer mehr Coronafälle im Wolgaster Kreiskrankenhaus: Für die kommenden zwei Wochen werden daher alle geplanten Eingriffe und Operationen ausgesetzt. Darüber informierte am Dienstagnachmittag die Ärztliche Direktorin des Wolgaster Krankenhauses, Dr. Maria Zach.

Im Altersmedizinischen Zentrum des Kreiskrankenhauses wurden inzwischen sieben Patienten positiv auf den Corona-Erreger getestet. Tags zuvor waren es drei. Bereits am Montag war daraufhin ein Aufnahmestopp für den Stationsbereich der Geriatrie und ein generelles Besuchsverbot verhängt worden. Erste Testungen haben auch bei drei Mitarbeitern einen positiven Befund ergeben.

Eine Station wird durch Personalausfall geschlossen

„Am Dienstag und Mittwoch wurde und wird die komplette Belegschaft getestet, auch wenn sich die Infektionen bislang auf eine Station konzentrieren“, so Zach. Aber es müsse Klarheit herrschen, ob es nicht doch weitere Infektionen gegeben habe. „Darüber hinaus werden wir eine Station schließen, um den Personalausfall durch Quarantäneanordnungen zu kompensieren“, so die Ärztliche Direktorin. Denn mehrere Mitarbeiter der Geriatrie, die direkten Kontakt zu den positiv getesteten Patienten hatten, müssen sich nun in Quarantäne begeben und fehlen auf Station.

Corona-Patienten isoliert untergebracht

Sehr schnell gehandelt wurde im Krankenhaus, was die Isolierung der Corona-Patienten betrifft: „Die Patienten mit einer Corona-Infektion werden in einem isolierten Bereich in unserem Haus behandelt. Wir haben ja Erfahrung damit, denn auch im Frühjahr haben wir Covid-19-Patienten in unserer Klinik erfolgreich betreut“, sagt Maria Zach mit Verweis auf die erste Coronawelle.

„Diese Maßnahmen verschaffen uns den nötigen Spielraum, unseren Aufgaben in der Not- und Krankenversorgung in der Region gerecht zu werden. Diese ist auf jeden Fall gewährleistet“, betont die engagierte Medizinerin.

