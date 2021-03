Krankenkasse: Frauen in MV häufiger arbeitsunfähig als Männer

Schwerin

Frauen in Mecklenburg-Vorpommern werden offenbar häufiger krankgeschrieben als Männer. Laut Gesundheitsreport der Barmer-Krankenkasse war über die Hälfte der versicherten Frauen (57,4 Prozent) 2020 mindestens einmal aufgrund einer Krankheit arbeitsunfähig.

„Frauen haben mit 61,4 Prozent eine deutlich höhere Arbeitsunfähigkeitsquote als Männer mit 53,9 Prozent“, sagte Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach am Donnerstag in Schwerin anlässlich des Weltfrauentages am 8. März. In Berufen mit hohen Krankenständen wie Pflege und Verkauf seien meistens Frauen beschäftigt. Hinzu komme oft eine Doppelbelastung durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Arbeitsunfähigkeitsquote kennzeichnet den Prozentanteil der Versicherten mit mindestens einer Krankschreibung innerhalb eines Kalenderjahres. Im Jahresschnitt waren Frauen in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 23,2 Tage krankgeschrieben, die Männer 19,8 Tage. Der Krankenstand betrug 6,4 Prozent bei den Frauen und 5,4 Prozent bei den Männern.

Von epd