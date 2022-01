Heringsdorf

Wie viel Mut braucht es, um die Anweisung seines Vorgesetzten nicht zu befolgen? Sabine Braun, Schwester in der Inselklinik Haus Kulm, hat die Antwort sofort parat: „Gar keinen. Es braucht nur Ehrlichkeit.“ Und genau deshalb hat sie vor wenigen Wochen einen positiven Corona-Test nicht wie gefordert verschwiegen, sondern der Geschäftsführung gemeldet.

Der positive Corona-Test stammte von einem Arzt, der in der zur Greifswalder Medigreif-Gruppe gehörenden Rehaklinik arbeitet. Der ungeimpfte Mediziner war trotz Warnung ins Hochrisikogebiet nach Bulgarien gefahren und mit deutlichen Symptomen zurückgekehrt. Da der Mann ungeimpft ist, muss er sich täglich testen lassen. „Ich habe den Test durchgeführt und schnell gesehen, dass er positiv ausfällt. Ich habe dem Kollegen dann mitgeteilt, dass er umgehend einen PCR-Test durchführen lassen muss“, schildert Sabine Braun.

Etwas zu vertuschen, ist inakzeptabel

Das positive Testergebnis des Arztes habe sie zunächst im Sekretariat der Geschäftsführung mitgeteilt. Anschließend sei sie ins Sekretariat des Chefarztes und habe den positiven Corona-Test dort ebenfalls angezeigt. Chefarzt war zu dieser Zeit Dr. Jens Wildberg, der dazukam und daraufhin meinte, so was könne man unter den Tisch fallen lassen. „Ich habe ihm geantwortet, dass man es nicht unter den Tisch fallen lassen könne, weil ich es bereits der Geschäftsführung mitgeteilt hätte“, sagt Braun. Wildberg habe darauf nur mit „Hm“ geantwortet.

Die gelernte Kinderkrankenschwester arbeitet seit zehn Jahren in der Inselklinik und war vorher in einer anderen Rehaeinrichtung tätig. Das geforderte Vorgehen, einen positiven Corona-Test zu verschweigen, käme für sie niemals in Frage. „Meine Eltern haben mich zur Ehrlichkeit erzogen – und das gilt für alles. Da mache ich beim Corona-Test ganz bestimmt keine Ausnahme“, so die 55-Jährige. Sie trage nicht nur die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit, sondern müsse auch Mitarbeitern und Patienten gegenüber verantwortungsbewusst handeln. „Deshalb war und ist die vom Chefarzt unterbreitete Vorgehensweise für mich völlig inakzeptabel“, meint Sabine Braun.

Prämie für die Mitarbeiterin

Die Frau erhielt in dieser Woche auf einer Personalversammlung vom Chef und Inhaber der Inselklinik, Prof. Dietmar Enderlein, eine Prämie und Blumen. „Sie hat uns vor riesigem Schaden und einem Hotspot bewahrt. Glücklicherweise ist es in der Klinik zu keinen weiteren Ansteckungen unter dem Personal und den Patienten gekommen“, so Enderlein. Der positiv getestete Arzt sei kurz darauf so schwer an Corona erkrankt, dass er mehrere Wochen in der Universitätsmedizin Greifswald intensivmedizinisch versorgt werden musste und noch immer krankgeschrieben sei.

Dr. Jens Wildberg wurde als Chefarzt am 17. Dezember fristlos entlassen. Laut Aussage von Enderlein sei nach dem Verteilen von Anti-Corona-Flugblättern in der Klinik ein unter Zeugen erfolgter tätlicher Angriff Wildbergs gegen ihn der Grund dafür. „Ich wollte ihm sagen, dass er alles zu entfernen hat, weil ich grundsätzlich im Dienst keine politischen Aktivitäten dulde. Statt dessen hat er versucht, mich zu schlagen“, so der Klinikchef. Deswegen habe er bei der Staatsanwaltschaft Stralsund Strafanzeige gestellt, die derzeit geprüft wird. Auch ein berufsrechtliches Ermittlungsverfahren bei der Ärztekammer stehe an. Der Anwalt der Unternehmensgruppe Medigreif, Dr. Peter-Michael Diestel, ist eingeschaltet.

Keine Stellungnahme zu Vorwürfen

Der frühere Chefarzt wollte zu den Vorwürfen gegen ihn keine Stellung nehmen, wie er der OZ am 23. Dezember sagte. Er betonte, generell nicht mit den Medien sprechen zu wollen. Eine erneute OZ-Anfrage wegen einer Stellungnahme zur Aufforderung, den positiven Corona-Test nicht zu melden, blieb unbeantwortet.

Bei anderer Gelegenheit bezieht der Arzt aber schon öffentlich Stellung: Er kritisierte als Redner auf einer Anti-Corona-Demonstration in Wolgast vor Weihnachten die von Bund und Land erlassenen Corona-Maßnahmen. Auch im Netz sind Videobotschaften des Arztes zu finden. Dort bezeichnet er unter anderem die Corona-Maßnahmen als faschistoide Methoden.

