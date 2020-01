Kranker Häftling stirbt in JVA Waldeck: Politiker fordern Aufklärung

Es war das schnellste Ausscheiden in der Geschichte der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Der frühere Bundesminister Günther Krause musste das Dschungelcamp nach einem Tag schon wieder verlassen. Mit der OZ sprach der 66-Jährige darüber und was es mit der blaue Tasche an seinem Arm auf sich hatte.