Rostock

Knapp zwei Jahre nach dem schweren Unfall auf dem Kranschiff „Orion“ im Rostocker Seehafen hat die Staatsanwaltschaft Rostock das Verfahren eingestellt. Es seien „keine Sorgfaltspflichten verletzt“ worden, erklärt Oberstaatsanwalt Harald Nowack. Und zwar weder vom Kranbauer Liebherr noch vom Schiffseigner oder vom Kapitän. Es gebe keine Hinweise auf fahrlässige Körperverletzung. Unfallursache sei der Bruch des Kranhakens. Damit seien alle strafrechtlichen Details geklärt, so Nowack. Offen blieben zivilrechtliche Fragen, zum Beispiel die nach dem Schadensersatz. Ebenfalls unklar ist weiterhin, warum der für 5000 Tonnen ausgelegte Haken bei bereits 2600 Tonnen Last versagte.

Kompletter Ausleger kollabiert

Hintergrund: Am 2. Mai 2020 hatte bei einem sogenannten Überlasttest des Liebherr-Offshorekrans HLC (Heavy Lift Crane) 295000 an Bord der „Orion“ der Haken versagt. Die Last, eine wassergefüllte Schute, fiel zurück ins Hafenbecken. In der Folge kippte der komplette Ausleger an Bord des Spezialschiffes von Steuerbord (in Fahrtrichtung rechts) über die Senkrechte nach Backbord. Zwölf Personen wurden verletzt, der Ausleger komplett zerstört. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro.

Reparatur des Krans weitgehend abgeschlossen

Das sogenannte Anschlagsystem samt Haken hatte Liebherr vom niederländischen Lieferanten Ropeblock zugekauft. Der Haken selbst jedoch wurde nicht am Firmenstandort in Oldenzaal hergestellt, sondern stammt von einem weiteren Zulieferer. Liebherr hatte immer betont, dass Konstruktions- oder Produktionsfehler des Krans selbst ausgeschlossen seien. Die Reparatur des Krans ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Der neue, 145 Meter lange Ausleger ist montiert, die Seile sind eingezogen. Am Freitag wurde die „Orion“ auf einen neuen Liegeplatz im Seehafen verholt.

Schiff gehört dem chinesischen Hersteller Cosco

Das Schiff gehört noch immer dem chinesischen Hersteller Cosco, einem Verbund aus Reederei (mehr als 1000 Schiffe), Schiffbauunternehmen und Hafenanlagen mit Sitz in Peking. Gebaut wurde die „Orion“ eigentlich für die belgische Deme-Group, Spezialist für Bagger-, Offshore-Energie-, Infrastruktur- und Umweltarbeiten.

Von Thomas Luczak