Greifswald

Lieber kicken, als Kontakte zu beschränken. Zahlreiche Sportler nutzten am Sonntag das schöne Wetter, um sich auf dem Gelände des Volksstadions in Greifswald an der frischen Luft zu betätigen. Das ist jedoch gegen die geltenden Corona-Auflagen! Und noch schlimmer: Die nun viel diskutierte Aktion vom Sonntag war kein Einzelfall, wie es aus den Kreisen der Greifswalder Fußballvereine heißt. Fraglich ist: Warum schreiten die Behörden nicht ein?

Corona-Auflagen klar ignoriert

Nach der Zählung der OZ hielten sich am Sonntag über 100 Personen auf dem Stadiongelände auf. Diese verteilten sich auf zwei Kunstrasenplätze und den angrenzenden Skatepark. Mehrheitlich wurde Fußball gespielt. Dabei waren Brüche mit den aktuell geltenden Auflagen zur Kontaktbeschränkung zu beobachten.

Aktuell gilt für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, dass maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen Sport im Freien treiben dürfen. Die größten Gruppen im Volksstadion kamen auf 30 bis 40 Personen. Zudem ist derzeit auch nur das gemeinsame Betreiben von Individualsport erlaubt. Fußball gilt allerdings als Kontaktsportart.

Gezieltes Training oder Freizeit-Kick?

In einigen Fällen hatten die Zusammenkünfte einen klaren Trainingscharakter. In zwei Fällen wurden durch größere Gruppen bunte Trainingsleibchen verwendet, um die Mannschaften festzulegen. In einem Fall wurde ein mobiles Tor aufgestellt, um einen Teil des Fußballfeldes abzutrennen.

Beides ist während der Trainingseinheiten von Vereinen nicht unüblich. Einige Kicker trugen zudem eine Vereinskluft. Aus den Kreisen der Greifswalder Fußballvereine heißt es übereinstimmend mit Beobachtungen des Stadtsportbundes, dass es sich bei einer der größeren Gruppen um einen losen Zusammenschluss von Spielern verschiedener Mannschaften handeln soll. Diese würden bereits „seit Wochen“ jeden Sonntag im Volksstadion oder auf dem Sportplatz am Dubnaring trainieren.

Im Internet verabredet

Derweil gibt es auch Indizien, dass sich kleinere Gemeinschaften nicht gezielt trafen. So erkundigt sich ein Facebook-Nutzer in der Gruppe „Greifswald für Alle“ nach seinen Mitspielern vom Nachmittag. Der Grund: Er will Kontakte für weitere gemeinsame Spiele knüpfen. Auf Nachfrage erklärt er, die Zusammenkunft hätte sich spontan vor Ort ergeben.

Auch auf dem angrenzenden Skatepark war ein reger Betrieb zu beobachten. Dieser soll ebenfalls seit geraumer Zeit bei gutem Wetter stark frequentiert sein. Von bis zu 70 bis 80 Personen, die sich gleichzeitig auf der Anlage befanden, ist die Rede. Am Sonntag waren es mit bis zu 20 Personen allerdings deutlich weniger.

Warum hat niemand etwas bemerkt?

Egal ob Freizeitkicker oder Vereinsmitglieder: Klar ist, dass die geltenden Corona-Vorschriften schlichtweg ignoriert wurden. Denn laut Auskunft des Landkreises wurde kein Hygienekonzept genehmigt, dass den Trainingsbetrieb derzeit erlauben würde.

„Wir haben selbstverständlich keinerlei Ausnahmeregelungen getroffen, da diese der geltenden Verordnungslage des Landes widersprechen würden“, heißt es dazu von einem Sprecher des Kreises. Das wirft Fragen auf. Wie den Behörden die rechtswidrige Anwesenheit von über 100 Personen auf dem Stadiongelände entgehen konnte, ist schwer nachvollziehbar.

Kommentar: Das war ein Spiel mit der Gesundheit anderer!

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Anklam gibt gegenüber der OZ an, dass am Sonntag keine Hinweise aus der Bevölkerung eingingen. Dass das Volksstadion wieder vermehrt für sportliche Aktivitäten im privaten Bereich genutzt wird, sei den Beamten hingegen bekannt. Ordnungswidrigkeiten seien durch die Polizei in der Vergangenheit aber nicht festgestellt worden.

Verstärkt um Kontrollen gebeten

Eigentümer des Stadions ist die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald. Und auch für die Stadtverwaltung scheint das Problem nicht neu zu sein. Seit Anfang März würde der Kommunale Ordnungsdienst verstärkt um Kontrollen im Volksstadion gebeten werden, wie eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage erklärte.

Auch am Sonntag seien zwei Mitarbeiter im Dienst gewesen, allerdings hätten sie mangels Hinweisen und aufgrund anderer erforderlicher Tätigkeiten keine Kontrollen durchgeführt. Bedauerlich sei zudem, dass am Sonntag kein Platzwart im Dienst war, der die Vorkommnisse hätte melden können. Weder Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder (Grüne) noch seine Stellvertreterin, Jeannette von Busse (CDU), bezogen bisher Stellung zu den Vorfällen.

Stadtsportbund: Es waren wilde Gruppen

Beim Stadtsportbund, dem Dachverband vieler Greifswalder Sportvereine, reagiert man angesichts der Vorfälle enttäuscht. „Das ist natürlich traurig“, erklärte der Vorsitzende, Dr. Dirk-Carsten Mahlitz, auf OZ-Anfrage. „Man muss allerdings betonen: Die Vereine selbst haben sich schadlos gehalten. Es fanden keine Vereinstrainings statt. Es waren wilde Gruppen, die sich da zusammengefunden haben.“

Das Handeln der Freizeit-Kicker empfindet der promovierte Sportwissenschaftler besonders gegenüber dem organisierten Sport als unfair. „Die Vereine versuchen derzeit, Hygienekonzepte zu entwickeln, um den Sport wieder an den Start zu bringen. Es geht nicht, dass im privaten Bereich andere Maßstäbe gelten sollen“, so Mahlitz. Gleichzeitig spreche die aktuelle Situation aber auch dafür, den Vereinssport schneller wieder zu öffnen, um Training unter kontrollierten Bedingungen zu ermöglichen.

Maßnahmen der Stadtverwaltung stehen noch aus

Offen bleibt die Frage, was die Stadt künftig tun will, um Vorfälle wie den am Sonntag zu verhindern. In ihrer Mitteilung schildert die Verwaltung, dass es auf dem Stadiongelände in regelmäßigen Abständen zu massiven Sachbeschädigungen, Vermüllung und Verletzungen der Infektionsschutzregeln käme.

Allerdings ist den Chaoten schwer beizukommen, da sie sich auch Zugang verschaffen würden, wenn das Stadion abgesperrt ist. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst würden daher auch künftig einen Schwerpunkt auf Kontrollen im Volksstadion legen.

Von Alexander Kruggel