Rostock

Die Entscheidung ist wahrlich nicht leichtgefallen: Ob lustige Kastanientierchen, bunte Laubbilder, beeindruckend gefaltete Drachen oder detailgetreue Waldlandschaften – die 31 Kindergartengruppen, die am OZ-Wettbewerb „Kreativste Kita in MV“ mitgemacht haben, haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen.

Knapp 2500 OZ-Leser haben insgesamt abgestimmt, um die schönsten Arbeiten zu küren. Nun stehen die Gewinner in den Kategorien „Mein Freund, der Baum“ und „Mein Freund, der Drache“ fest, die sich jeweils über einen 200-Euro-Gutschein von Smyths Toys (früher: Toys’R’Us) freuen können.

Awo-Kita „De Utkieker“ überzeugt bei „Mein Freund, der Drache“

Ein großer Jubelschrei ist am Mittwochmorgen in der Awo-Kita „De Utkieker“ in Bad Doberan ausgebrochen. Sie haben bei der OZ-Bastelaktion „Kreativste Kita“ in der Kategorie „Mein Freund, der Drache“ die meisten Stimmen sammeln können. Dabei stimmten 1094 Leser und Leserinnen ab. 659 Personen – also 60,2 Prozent – haben sich für das Werk der Kita-Kinder entschieden. „Da wir so ein kleines Haus sind, haben wir damit nicht gerechnet“, sagt die junge Erzieherin Vivien Höfer, die mit den Kindern zusammen die Idee entwickelt hat.

Von vorne: Mila, Anneke, Jolina, Lena,Pia, Melina, Tyron und Emil von der Kindertagesstätte "De Utkieker" der AWO Bad Doberan mit Erzieherin Vivien Höfer (r.) Quelle: Frank Hormann

Die Zwei-bis Sechsjährigen haben in diesem Jahr nicht gebastelt, sondern einen Kuchen in Form eines Drachen gebacken und verziert. Das Ergebnis konnte sich nicht nur sehen, sondern auch schmecken lassen. Ob der Kuchen lecker ist? „Jaaaa“, rufen die Kinder, „Wir haben alles aufgegessen.“

Die Kaffeemahlzeit wird in der Kita gemeinsam mit den Kindern vorbereitet. So wird regelmäßig gebacken und die Kleinen dürfen rühren, dekorieren und natürlich naschen. Die Idee für den Kuchen haben sie sich zusammen vorher überlegt. „Als Hausaufgabe sollen sich die Kinder überlegen, welche Spiele sie gerne spielen. Die wollen wir dann von dem Gewinn kaufen“, sagt die Leiterin Jana Schnemilich. Ein Wunsch sei bereits eingereicht worden: ein Kartenspiel.

Plätze 2 und 3 der Kategorie „Mein Freund, der Drache“

Auf Platz zwei und drei landeten die Kita „De Ostseegörn“ aus Rostock (157 Stimmen), die den Herbstdrachen Fridolin aus verschiedenen Herbstmaterialien zauberten, und die „Farbkleckse“ der Kita „Am Friedrich-Franz-Bahnhof“ in Rostock (114 Stimmen), die aus Naturmaterialien ebenfalls einen großen Drachen bastelten.

Hier noch einmal alle Arbeiten der teilnehmenden Kita-Gruppen:

Kita Fischbank gewinnt in Kategorie „Mein Freund, der Baum“

In der Kita Fischbank in Rostock wurde gebohrt, geklebt und gebastelt. Entstanden sind Holzscheiben, die mit Glassteinchen verziert wurden und jetzt die Fenster des Gruppenraumes schmücken. Die Arbeit der Kleinen hat sich gelohnt. Die Seepferdchengruppe des Kinderhauses hat in der Kategorie „Mein Freund, der Baum“ gewonnen. Es stimmten 440 Personen – also 38,3 Prozent – für die Baumscheiben ab.

Seepferdchen-Gruppe der Kita Fischbank in Rostock mit Gruppenleiterin Sabine Gabriel. Quelle: Gina Henning

Die Bastelaktion der Kita entstand im Rahmen ihres Waldprojektes. Die Eltern haben dafür fleißig mitgeholfen und Bohrmaschinen mitgebracht. Die Kinder durften selbst mitanpacken und mit Unterstützung haben sie auch die Löcher in die Holzscheiben gebohrt. Stolz halten die Dreijährigen jetzt ihre Werke in der Hand und freuen sich schon darauf, wenn sie bald zu Hause stehen dürfen. Von dem 200-Euro-Gutschein für Smyths Toys soll Spielzeug für die Kinder gekauft werden. Die kleine Florentina weiß schon, was sie gerne hätte: „Ein Auto. In Lila“.

Plätze 2 und 3 der Kategorie „Mein Freund, der Baum“

Das Funkeln würdigten auch die OZ-Leser mit einem deutlichen Vorsprung vor den Zweitplatzierten der Kita „Waldameisen“ in Steinhagen/Negast mit 215 (18,7 Prozent) Stimmen, die einen Wald in einer Box mit einem süßen Fuchs zusammengestellt haben. Auf Platz drei landete das herbstliche Bild der „großen Gruppe“ der Kita „Teichfrösche“ aus Hohenfelde. Es besteht aus den Blüten von circa 25 Sonnenblumenköpfen, Sonnenblumenkernen, Baumrinde, Moos, getrockneten Blättern, Hagebutten und schönen Herbstblumen und zeigt ein Kind beim Drachensteigen. Das Kunstwerk sammelte 135 Votings ein, was 11,8 Prozent entspricht. Insgesamt nahmen in dieser Kategorie 1148 Personen an der Abstimmung teil.

Doch nicht nur die erstplatzierten Kindergärten können sich über ihren Gewinn freuen, auch ein OZ-Leser, der sich bei der Abstimmung registriert hat, hatte die Chance auf einen Preis. Den 25-Euro-Amazon-Gutschein hat Susanne Amler aus Wendorf gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Von Ann-Christin-Schneider und Gina Henning