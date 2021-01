Wismar

Darf man einen Verein unterstützen, der nachweislich viel Gutes tut, dessen Hauptfigur aber früher führender Rechtsextremist war und dessen Rolle in der Szene heute zumindest noch unklar ist?

Diese Debatte entbrennt nun in Westmecklenburg aufgrund prominenter Hilfe: Rammstein-Sänger Till Lindemann, der selbst in der Nähe von Schwerin aufwuchs, hat dem Projekt „Tätowierte gegen Krebs“ aus Gamehl bei Wismar Geld und im vergangenen Monat auch Fanartikel zur Verfügung gestellt, um sie für die gute Sache zu versteigern. Der Verein sammelt seit sieben Jahren Spenden für Familien, Hospize und Krankenhäuser im Kampf gegen die tückische Krankheit.

Anzeige

Lesen Sie auch: Hotel-Neptun-Team verliebt in Till Lindemann: „So ein sympathischer Weltstar“

Allerdings: Der Vorsitzende Sebastian Kairies (38) war früher Mitglied der heute aufgelösten Neonazi-Kameradschaft „Werwölfe Wismar“, später Vize-Präsident der inzwischen verbotenen nachweislich gewalttätigen Wismarer Rocker-Gang „Schwarze Schar“ und ist offenbar jetzt noch Vizepräsident im Rostocker Chapter des berüchtigten Motorrad-Clubs „Hells Angels“, der immer wieder mit Gewalt- und Drogenkriminalität in Verbindung gebracht wird.

Sebastian Kairies gründete den Verein „Tätowierte gegen Krebs“, nachdem seine Mutter an der tückischen Krankheit starb. In Wismar führt der 38-Jährige ein Tattoo-Studio. Quelle: Jana Franke

Vor diesem Hintergrund entbrannte in dieser Woche bundesweit mediale Kritik an Lindemanns Spende. Gerade ein Vorbild wie der Rammstein-Frontmann dürfe eine solche Unterstützung nicht ungeachtet der Person leisten, die in erster Reihe hinter dem Projekt stehe, so der Tenor.

Der Musiker reagiert darauf seinerseits mit Unverständnis. Er habe keinerlei Kenntnis über das Vorleben von Sebastian Kairies gehabt und verurteile Rechtsextremismus in jeder Form. Aber: Durch die Fokussierung auf die Vergangenheit des Vereinsvorsitzenden werde eine grundsätzlich gute Initiative in der Region beschädigt.

Weltstar aus MV Till Lindemann (58) wuchs in der Schweriner Region in einem Dorf nahe Bad Kleinen und in Rostock auf. Als Frontmann von Rammstein ist er in der Musikszene inzwischen ein Weltstar. Die Band hat mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Ihre Konzerte finden auch aufgrund einer außergewöhnlichen Pyro-Show internationale Beachtung. Die Tourneen Rammsteins gelten als die weltweit erfolgreichsten Bühnenereignisse einer deutsch singenden Musikgruppe. Lindemann war auch bereits als Songtexter für andere Musiker, wie beispielsweise Roland Kaiser, erfolgreich. Er lebt in Berlin und MV.

„Ausgeschlossen, die Lebensläufe aller Vereinsmitglieder zu kennen“

„Es ist gut möglich, dass durch die Berichterstattung nun vielen Menschen Zweifel kommen, sich überhaupt für Vereine und gemeinnützige Organisationen zu engagieren. Bei der Unterstützung verschiedenster caritativer Projekte ist es ausgeschlossen, die Vergangenheit und die Lebensläufe aller einzelnen Vereinsmitglieder zu kennen“, schreibt Lindemann auf seiner Facebook-Seite. Ein solcher Verein sei mehr als eine Person. Konkret bewertet er die Vorwürfe gegen Kairies nicht.

Daniel Trepsdorf, Leiter des Regionalzentrums für demokratische Kultur Westmecklenburg, findet, dass es sich der Star-Musiker da zu einfach macht: „Es geht ja hier um den führenden Kopf von ,Tätowierte gegen Krebs’. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen: Ist es stringent, dass er einerseits Gutes für Schwächere tut, sich aber andererseits noch nicht klar vom Rechtsextremismus distanziert hat, von einer Ideologie, die für Gewalt und Ungleichheit von Menschen steht, alles in allem menschenverachtend ist?“

Verdacht: Öffentliches Reinwaschen durch gute Sache

Trepsdorf, der für die Linke auch in der Schweriner Stadtvertretung sitzt, hat den Verdacht, dass sich Sebastian Kairies mit seinem Krebshilfe-Projekt vielleicht auch nur öffentlich reinwaschen und gesellschaftliche Akzeptanz in der bürgerlichen Mitte gewinnen wolle – ohne sich tatsächlich vom Rechtsextremismus, seinen Strukturen und Anhängern losgesagt zu haben. Er müsse diesen Widerspruch endlich öffentlich aufklären, um glaubhaft zu sein, fordert der Extremismus-Experte.

Andererseits: In der Szene ist auch bekannt, dass Personen, die sich demonstrativ von ihrer damaligen Gruppe lossagen, mit Rache-Akten rechnen müssen. Kairies meide deshalb eine klare Distanzierung, habe aber aus seiner Vergangenheit gelernt, sagen Wegbegleiter, die es gut mit ihm meinen.

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) möchte sich auf Nachfrage nicht zu der Sache äußern. Vor sechs Jahren ließ er in der Hansestadt – zu Kairies’ Start im Engagement gegen Krebs – einmal eine Veranstaltung des Vereins wegen der Vergangenheit des ehemaligen Schwarze-Schar-Vizepräsidenten auflösen. Zwischenzeitlich war Kairies allerdings bereits wegen seiner Verdienste im Kampf gegen die Krankheit auch offiziell bei einem Empfang von Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD) eingeladen.

Mutter starb 2014 an Krebs

Kairies, Inhaber eines Tattoo-Studios in Wismar, hat „Tätowierte gegen Krebs“ 2014 aus persönlichen Gründen ins Leben gerufen – weil seine eigene Mutter kurz vorher an Krebs verstarb. Seitdem sammelte er nach eigenen Angaben mit Partnern durch verschiedene Aktionen bereits rund 200 000 Euro, die Einrichtungen und Projekten für Krebskranke oder den Betroffenen selbst zugutekamen.

Durch hohe Spendensummen hat das Hospiz Schloss Bernstorff mit am meisten von der Arbeit des Vereins profitiert. Prokuristin Isabelle Röhr stellt sich hinter Kairies: Er kämpfe mit Herzblut für die gute Sache. Jeder habe auch bei schwieriger Vergangenheit eine zweite Chance verdient. Die Wismarer Fotografin Manuela Pagels arbeitet seit Jahren im Vorstand von „Tätowierte gegen Rechts“ mit Kairies. Sie meint: „Sein Engagement ist absolut echt. Aus meiner Sicht hat er sich damit losgesagt von seinem vorherigen Leben.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sebastian Kairies äußert sich selbst nicht konkret dazu, ob er noch Verbindungen in die rechte Szene hat: Eine direkte Anfrage der OZ ließ er bislang unbeantwortet, allerdings schreibt er auf seiner Facebook-Seite: „Die Rechtsradikalen-Vorwürfe – ein Jahrzehnt und länger her – irgendwann muss man Vergangenheit auch Vergangenheit sein lassen – zumal diese Vergangenheit heute gar nicht mehr von Bestand und vorbei ist.“

Das Innenministerium hält sich derweil bedeckt zu Kairies. Sprecherin Marion Schlender sagt auf Nachfrage: „Der Verein ,Tätowierte gegen Krebs’ ist nicht Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes.“ Zu Personen würden nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen – gemeint ist der Datenschutz – keine Auskünfte erteilt.

Von Alexander Loew