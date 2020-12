Kreis Rostock: Corona-Ausbruch in Pflegeheim, Quarantäne für mehrere Schulen angeordnet

Güstrow

Ein Covid-19-Ausbruch mit bislang zehn infizierten Bewohnern sowie 13 Mitarbeitern eines Pflegeheims in Zapkendorf (Gemeinde Plaaz) beschäftigt das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock. Vier Pflegebedürftige mussten in Kliniken gebracht werden, eine der Personen ist bereits an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Das Gesundheitsamt hat am vergangenen Freitag in der Einrichtung ein Reihenabstrich durch ein mobiles Abstrichteam vornehmen lassen. 64 Bewohner leben dort, das Haus zählt 31 Mitarbeiter. Bei dem Reihentest wurden die meisten der Infektionen festgestellt. Allerdings müssen 38 Tests am Dienstag wiederholt werden, da diese nicht auswertbar waren.

Mangelhaftes Hygienekonzept

Den Ermittlungen des Amtes zufolge ist das Hygienekonzept des Hauses offenbar nur unzureichend umgesetzt worden. Demnach sei das Tragen von Mund-Nasen-Schutz vernachlässigt und kein Testkonzept erarbeitet worden. Selbst nach Bekanntwerden der ersten positiven Fälle am 8. Dezember seien Bewohner noch zu Arztbesuchen und medizinischen Anwendungen gefahren worden. Eine betroffene Praxis hat demnach nach Information durch Dritte eigenständig Patienten der Pflegeeinrichtung getestet und dabei einen Positivbefund ermitteln können. Folgeinfektionen in der Pflegeeinrichtung betreffen inzwischen auch gesetzliche Betreuer von Pflegebedürftigen. Des Weiteren stehen Covid-19-Fälle in einer Güstrower Pflegeeinrichtung im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen in Zapkendorf.

Hotspot Pflegeheim

Von den 34 am Wochenende gemeldeten Corona-Infektionen im Landkreis Rostock entfallen allein 23 auf das Pflegeheim in Zapkendorf.

Zudem hat das Gesundheitsamt des Landkreises an fünf Schulen und einer Kindertagesstätte Quarantäne für einzelne Personengruppen angeordnet. Dort gibt es bestätigte Covid-19-Fälle.

Schüler von fünf Schulen in Quarantäne

Zum zweiten Mal betroffen sind das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bützow (132 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrerinnen und Lehrer), der Recknitz Campus in Laage ( 47Schüler und zwei Lehrer) sowie der Grundschulteil der Johann-Pogge-Schule in Lalendorf (108 Schüler, neun Lehrer und ein weiterer Mitarbeiter). Des Weiteren sind 61 Schüler und zwei Lehrer der Allgemeinen Förderschule in Graal-Müritz sowie 22 Schüler und acht Lehrer der Regionalen Schule in Sanitz betroffen. In der Kindertagesstätte „Kinderschloss“ in Ziesendorf stehen aufgrund eines positiven Covid-19-Falls alle Kinder sowie das gesamte Personal unter Quarantäne.

Die Anordnungen gelten bis zum Ablauf des 24. Dezember. Für Schüler und Lehrer der Johann-Pogge-Schule endet die Quarantäne mit Ablauf des 23. Dezember. Eine Information für Eltern wird über die Schulen und über die Webseite des Landkreises Rostock zur Verfügung gestellt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Von OZ