Greifswald

Die Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald will deutlich mehr Impfungen durchführen. Zu diesem Zweck wurde das Impfzentrum in Greifswald wieder in den vollen Betrieb genommen. Laut dem Impfmanager des Kreises, Dr. Timm Laslo, könnten ab dem 29. November wieder alle fünf Minuten fünf Impfungen verabreicht werden. Bis dahin sei das Impfzentrum in vollem Betrieb. In den dann fünf Impfstraßen werden unter der Woche wieder an jedem Tag terminierte und nicht terminierte Impfungen vorgenommen. Probleme gab es bisher noch mit der Hotline des Landes.

Mehrere Leser der OSTSEE-ZEITUNG beschwerten sich, weil sie telefonisch keine Termine vereinbaren konnten. Wie der Kreis nun mitteilte, solle diese Funktion für das Impfzentrum Greifswald ab Mittwoch freigeschaltet werden. Dann können die Termine wieder unter der bekannten Telefonnummer 0385 20 27 11 15 vereinbart werden.

Zusätzlich zu den zehn mobilen Impfteams und dem Zentrum in Greifswald will der Kreis auch weiter auf ein dezentrales Angebot setzen. An verschiedenen Wochentagen sollen sich die Bürger dann an den jeweiligen Standorten impfen lassen, so Laslo. Aktuell sieht der Plan vor, am Montag in Pasewalk, am Dienstag in Löcknitz und der Stadt Usedom, am Mittwoch in Anklam und Loitz, am Donnerstag wiederum in Anklam und Torgelow und am Freitag erneut auf Usedom, in Bansin, Impfungen durchzuführen. An welchen Standorten das genau geschehen soll, wird der Kreis im Laufe der Woche bekannt geben.

Alten- und Pflegeheime fast durchgeimpft

Wie bereits vor einem Jahr stand auch dieses Mal im Fokus der Impfkampagne, die Alten- und Pflegeheime früh und umfassend mit dem Vakzin zu versorgen. Wie Impfmanager Laslo mitteilte, seien die mobilen Impfteams fast mit den Einrichtungen im Kreis am Ende. Seit der ersten Oktoberwoche war der Kreis dazu mit mehreren mobilen Impfteams zwischen Greifswald und Pasewalk unterwegs. Aktuell profitierten über 5322 Menschen vom Impfangebot des Kreises.

Dabei machte Laslo klar, dass das bei Weitem nicht alle Menschen im Kreis sind, die geimpft wurden. Parallel bieten auch die niedergelassenen Ärzte sowie die Ärztebünde in Wolgast und im HaffNet Impfungen in der Region an. Die hier Geimpften zählten nicht in diese Statistik.

Tim Laslo, Impfmanager des Kreises Vorpommern-Greifswald Quelle: Ingolf Wegener

Genug Impfstoff für die kommenden Wochen

Nachdem in den vergangenen Tagen bekannt wurde, dass das Bundesgesundheitsministerium die Bestellung des Impfstoffes Biontech gedeckelt hat, Ärzte und Impfzentren also nicht mehr so viel bestellen können, wie sie wollen, ist auch die Sorge im Kreis vorhanden, dass der Impfstoff hier knapp wird. Laslo beruhigt jedoch. „Wir haben definitiv noch soviel Impfstoff von Biontech, dass wir die kommenden ein, zwei Wochen jedem eine Dose anbieten können, der gerne möchte.“ Der Impfmanager möchte jedoch auch keinen Blick in die Glaskugel wagen.

Öffnungszeiten Impfzentrum Greifswald Das Impfzentrum in Greifswald wird ab dem kommenden Montag, dem 29. November zusätzliche Öffnungszeiten bekommen: Mit Terminvereinbarung: Montag: 8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Dienstag: 8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Mittwoch: 8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Samstag und Sonntag: 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr Ohne Terminvereinbarung: Donnerstag: 8:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Freitag: 8:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr

Gute Nachrichten kommen an dieser Stelle jedoch von der leitenden Impfärztin, Dr. Eva Fischer. „Laut einer schwedischen Studie ist der Moderna-Impfstoff für die Auffrischung sogar besser geeignet“, erklärt sie. Durch eine andere Dosierung könnten Biontech-Geimpfte, die sich für eine Auffrischung mit Moderna entscheiden, auf eine längere Wirkung hoffen.

Wie viele Monate bis zur Auffrischung?

Vielen stellen sich auch die Frage, wann sie denn einen Termin bekommen. Generell, so die Impfärztin, würde man Menschen Impfen, deren Zweitimpfung zwischen fünf und sechs Monaten zurückliege. Anders sei das nur bei dem Impfstoff Astrazeneca. Der verliere seine schützende Wirkung bereits nach vier Monaten. „Hier machen wir eine Ausnahme“, so Fischer.

Aktuell nehmen auch die Erst- und Zweitimpfungen wieder zu. Während in den vergangenen drei Wochen deutlich am meisten Auffrischungsimpfungen vergeben worden sind, steigt auch die Zahl der Erstimpfungen. Laslo erklärte, dass ein besonders niedrigschwelliges Angebot gut funktionieren würde. Etwas mehr als 4000 neue Erstimpfungen wurden durch die mobilen Teams und an den verschiedenen Standorten vergeben.

Von Philipp Schulz